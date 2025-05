El cel de maig de 2025

El mes de maig comença amb núvols, reblits de pols sahariana, que pinten el cel diürn d’un color gris groguenc i el nocturn empastifen les estrelles. Així que l’accés al cel és de moment difícil. A més amb l’horari d’estiu es fa més tard de nit. Anem de cap a l’estiu, sense fred a la nit però observacions passada la mitjanit.

Planetes

Els planetes ens van abandonant poc a poc en el cel del capvespre. Venus, Mercuri i Saturn ja fa setmanes que passaren la conjunció solar i ara s’han de veure a la matinada. Només ens queden Júpiter i Mart que davallen cap a l’oest cada dia que passa. Sembla que no tindrem planetes visibles durant la primera part de la nit durant juliol i agost.

Júpiter és el planeta més gran i el primer que ens deixarà la darrera setmana de mes. Actualment es troba entre les banyes de Taure, ben prop de la constel·lació d’Auriga.

Més amunt podrem trobar el planeta Mart actualment situat junt al centre de la constel·lació de Cancer. La nit del 5 de maig podrem observar la conjunció o aproximació del planeta al cúmul estel·lar obert M44 o el Pesebre. Mart passarà a tan sols 37,6 minuts d’arc del cúmul. Un bon objectiu per observar i fotografiar.

Unes hores abans, la nit del 3 al 4 de maig, en direcció de la constel·lació de Càncer, una lluna creixent visitarà el planeta. Serà una conjunció de la Lluna i Mart, amb la Lluna a 2° 04´ al nord de Mart.

Al final de mes retornarà temporalment Mercuri al cel del capvespre. El 30 de maig Mercuri estarà en conjunció solar superior. Mercuri passarà a només 0° 34´ del Sol. Significa per que passarà per darrere del Sol però un mica per damunt d’ell. Així que en aquest moment el planeta estarà al punt més distant de la Terra, a 1,32 ua. A partir d’aleshores Mercuri deixarà de ser un objecte matutí a ser un de vespertí.

Una hora abans de l’alba seran visibles en direcció a l’est els altres planetes, Venus, més brillant i més baix i Saturn, molt dèbil i més alt. Del 22 al 24 de maig una lluna minvant es passejarà entre els planetes ajudant a reconèixer-los. La matinada del 23 la Lluna es situarà en els dos planetes formant un trio còsmic. Bon moment per observar-los.