El cel de la Tinença en l’any de l’eclipsi

Enguany hem tornat a la Tinença de Benifassà per admirar el seu cel fosc i gaudir d’un paisatge i natura excepcionals. La primera vegada que hi vinguérem fou l’1 d’agost de 2014, per tant ja fa 12 anys que, any rere any, hem acudit a algun poble del Part Natural per parlar de la defensa del cel fosc i de la contaminació lumínica. Això comentava Vanesa, educatora del Parc, quan ens presentava al públic assistent en la Sala d’actes de la Societat de la Pobla de Benifassà.
Enguany, en ser any d’eclipsi, també hem parlar del fenomen, com veure’l de manera segura i com es veurà en aquesta part del País, tan prop de la centralitat de la banda de totalitat. Després de les xarrades, estava prevista una observació astronòmica, però un cel ennuvolat ens ho ha impedit.
Ja en arribar a la Pobla, el cel estava totalment cobert. Fins hi tot havia plogut fortament a la vesprada. Una llàstima ja que enguany se celebra el 20é aniversari de la creació del Parc Natural i, la xarrada del 20é aniversari i Contes, sons i cançons, amb Salva el Mussennacitu, no es pogué celebrar a la plaça de l’ajuntament. Els actes s’hagueren de traslladar a la Societat de manera que les nostres activitats s’ajornaren una mitja hora. Però res d’important de mena.
La presentadora Vanesa ens presentà i confirmà que som els conferenciants que més seguit venim cada any a la Tinença, per parlar d’un tema tan important, que afecta a l’observació astronòmica però també al medi natural i a la salut humana. Però com enguany és any d’eclipsi calia també dedicar-li un espai per fer conèixer a la població l’esdeveniment del 12 d’agost. Vaig contar la geometria del fenomen, algunes anècdotes històriques, les característiques especial d’aquest eclipsi i com cercar un lloc adient per observar-lo i tindre una experiència que qualitat.
Finalment, en acabar les dues xarrades, Vanesa ens feu regal d’unes magnífiques bosses amb un regalets, decorades amb la imatge de la papallona Isabelina (o graèllsia, Graellsia isabellae), icona del Parc Natural que ara 20 anys i endèmica del Parc. Gràcies.
Les xarrades acabaren però els núvols no se n’anaren com estava previst. Així que acabarem les activitats per enguany i ens anàrem a sopar a la terrassa de l’apartament amb vista al poble, com es veu a la primera imatge.
Gràcies al Parc Natural de la Tinença de Benifassà per totes les invitacions des del 2014. I a Vanesa per la teua paciència amb nosaltres.