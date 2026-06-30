El cel de juliol de 2026

L’estiu avança amb fortes calorades que baden les pedres. El cel nocturn, però, ens deixa veure els seus encants. Les constel·lacions estiuenques ja guaiten per l’horitzó est en fer-se fosc. Les xarrades i les observacions nocturnes ja són preparades enguany amb l’afegit de convidar a gaudir de l’eclipsi de sol. Lluna plena, per tant queda només una llunació i mitja per a la trobada de Selene amb el Sol. Només 42 dies…
Planetes
Mercuri es podrà veure molt prop de l’horitzó oest els primers dies de juliol però serà no visible més endavant per la proximitat aparent al Sol. De fet el 12 de juliol Mercuri se situarà en conjunció solar inferior. Mercuri passarà a 4° 50´ del Sol i deixarà de ser un objecte vespertí a ser matutí.
Venus continuarà sent la reina del capvespre. El 2 de juliol el planeta se situarà al punt de major altura respecte a l’horitzó oest, cap a la constel·lació de Leo.
La nit del 9 de juliol Venus se es trobarà en conjunció (molt prop) de Regulus, l’estel principal de la constel·lació de Leo, formant un bonic duet. Uns dies més tard, el 15 de juliol la Lluna, Regulus i Venus formant un trio.
La nit del 17 de juliol tindrem una conjunció de Lluna i Venus, amb la Lluna a 2° 01´ al sud de Venus, en direcció de la constel·lació de Leo. Una altra possibilitat de fer una foto interessant.
Júpiter ja ha deixat de ser el rei del cel i s’acosta cada dia que passa a l’astre rei. Els primers dies del mes encara el podem trobar ben prop de l’horitzó oest. El 29 de juliol Júpiter, s’alinearà amb el Sol, és a dir, es trobarà en conjunció solar. Júpiter passarà a 0° 28′ minuts d’arc del Sol, quasi al mateix temps estarà en apogeu, màxima separació amb la Terra, a 6,30 ua. A partir d’aquest moment Júpiter serà un planeta matutí.
Saturn es veu a la matinada en la constel·lació de Peixos. Els primers dies del mes el podeu veure eixir per l’horitzó est cap a les 2 de la matinada. Per això en passar les hores el veureu ben alt al cel durant la segona part de la nit.
El 26 de juliol Saturn entra en moviment retrògrad. Saturn detindrà el seu moviment habitual cap a l’est i començarà a moure’s cap a l’oest.
Fets destacats
•El 6 de juliol la Terra arribarà a l’afelio, el punt de l’òrbita terrestre més allunyat del Sol. La Terra estarà a una distància de 1,0166 ua del Sol.
La nit del 10 a l’11 de juliol la Lluna farà un acostament pròxim al cúmul obert M 45 (les Plèiades), passant a només 1° 06’ minuts d’arc, en direcció de la constel·lació de Taure.
La nit del 24 de juliol podrem gaudir de l’aproximació de la Lluna i Antares. La Lluna estarà realitzant un acostament a l’estrela alfa de la constel·lació de l’Escorpí, en direcció sud-est de l’esfera celeste.
Pluja de meteors
29 juliol. Pluja de meteors Peixos Austrínids. Activitat entre el 15 de juliol al 10 d’agost, amb un màxim el 28 de juliol. La taxa màxima observable serà de 5 meteors per hora. El radiant es troba en direcció de la constel·lació de Peix Austral. Encara es desconeix l’objecte precursor d’aquesta pluja; el que sí que se sap és que el millor moment per a observar-les serà a l’alba del dia 28, cap a la part sud-est de l’esfera celeste.
30 juliol. Pluja de meteors δ Acuárids del Sud. Activitat entre el 12 de juliol al 23 d’agost, amb un màxim el 30 de juliol. La taxa màxima observable serà de 25 meteors per hora. El radiant es troba en direcció de la constel·lació d’Aquari. L’objecte que dona origen a aquesta pluja de meteors és el cometa 96P/Machholz. S’espera que el millor moment per a observar-les serà a l’alba del dia 30, cap a la part sud-est de l’esfera celeste.
•30 juliol. Pluja de meteors α Capricòrnids. Activitat entre el 3 de juliol al 15 d’agost, amb un màxim el 30 de juliol. La taxa màxima observable serà de 5 meteors per hora. El radiant es troba en direcció de la constel·lació de Capricorn. El cos pare de la pluja és el cometa 169 / NEAT, esperant que el millor moment per a observar-les serà en les primeres hores del dia 30, cap a la part sud-est de l’esfera celeste.
La Lluna
La Lluna presentarà les següents fases en hora local:
|Fase
|Mes
|Dia
|Hora
|Quart minvant
|Juliol
|07
|21 29
|Lluna nova
|Juliol
|14
|11 44
|Quart creixent
|Juliol
|21
|13 06
|Lluna plena
|Juliol
|29
|16 35
Les efemèrides dels planetes i la Lluna són de l’INAOE, Mèxic.