El cel de febrer de 2026

Ja som al febrer i els cels ennuvolats no ens deixen mirar el cel. Els fronts passen i passen i ens duen núvols i pluja. Algunes estones de cel ras ens deixen veure la meravella de la nit de l’hivern amb les belleses de Taure, Orió, els Bessons i Auriga. Però els telescopis estan encara guardats.
Mentrestant els planetes Saturn i Júpiter senyoregen el cel, Mercuri ens fa una visita fugaç al capvespre mentre la Lluna recorre el cel. I finalment Venus torna per il·luminar el capvespre.
Planetes
Després d’uns mesos, els planetes interiors Mercuri i Venus tornaran a ser visibles en el cel del capvespre.
Mercuri començarà a veure’s per l’horitzó oest poc després de la posta de Sol a partir de la segona setmana del mes. El 19 de febrer Mercuri aconseguirà el seu punt més alt en el cel, en la seua aparició vespertina, cap a la constel·lació de Peixos. També es situarà en la seua màxima elongació oriental.
Venus, més prop de l’horitzó encara, també es farà visible a partir de la segona setmana del mes. La nit del 27 de febrer Venus i Mercuri estaran en conjunció, amb Venus a 4° 41´ minuts d’arc al sud de Mercuri, en direcció de la constel·lació de Peixos. Bon moment per fer-los una fotografia.
Els planetes gegants Júpiter i Saturn estan presents al cel nocturn de la primera part de la nit. Poc després de la posta de Sol es pot veure Saturn cap a l’oest, en la constel·lació de Peixos. La nit del 15 al 16 de febrer Saturn es situarà a 54´ minuts d’arc al sud de Neptú.
Júpiter, ben brillant en la constel·lació dels Bessons, ja es veu cap a l’est en fer-se de nit. La nit del 27 de febrer una Lluna quasi plena se situarà ben prop del planeta. Amb les estrelles Càstor i Pòl·lux i la Lluna, Júpiter fa un bell espectacle celeste.
Fenòmens d’interés
La Lluna amb el seu recorregut pel cel nocturn passarà ben prop de dos cúmuls estel·lars.
El primer de febrer la Lluna plena farà una aproximació al cúmul obert M 44 (Preseape, El Pesebre), passant a només 1° 26’ minuts d’arc, en direcció de la constel·lació de Càncer. La nit del 28 de febrer tornarà a passar-hi prop.
La Lluna
La Lluna presentarà les següents fases en hora local:
|Fase
|Mes
|Dia
|Hora
|Lluna plena
|Febrer
|01
|23 09
|Quart minvant
|Febrer
|09
|13 43
|Lluna nova
|Febrer
|17
|13 02
|Quart creixent
|Febrer
|24
|13 28
Les efemèrides dels planetes i la Lluna són de l’INAOE, Mèxic.