    • Publicat el 1 de febrer de 2026

    El cel de febrer de 2026

    Eixida del Sol al desert d’Aswan, Egipte. 13 de gener 2026. 6:44. Enric Marco.

    Ja som al febrer i els cels ennuvolats no ens deixen mirar el cel. Els fronts passen i passen i ens duen núvols i pluja. Algunes estones de cel ras ens deixen veure la meravella de la nit de l’hivern amb les belleses de Taure, Orió, els Bessons i Auriga. Però els telescopis estan encara guardats.

    Mentrestant els planetes Saturn i Júpiter senyoregen el cel, Mercuri ens fa una visita fugaç al capvespre mentre la Lluna recorre el cel. I finalment Venus torna per il·luminar el capvespre.

    Planetes

    Després d’uns mesos, els planetes interiors Mercuri i Venus tornaran a ser visibles en el cel del capvespre.

    Mercuri començarà a veure’s per l’horitzó oest poc després de la posta de Sol a partir de la segona setmana del mes. El 19 de febrer Mercuri aconseguirà el seu punt més alt en el cel, en la seua aparició vespertina, cap a la constel·lació de Peixos. També es situarà en la seua màxima elongació oriental.

    Mercuri i Saturn. 19 febrer 2026. 19:30. Stellarium.

    Venus, més prop de l’horitzó encara, també es farà visible a partir de la segona setmana del mes. La nit del 27 de febrer Venus i Mercuri estaran en conjunció, amb Venus a 4° 41´ minuts d’arc al sud de Mercuri, en direcció de la constel·lació de Peixos. Bon moment per fer-los una fotografia.

    Mercuri, Venus i Saturn en el cel del 26 de febrer 2026 a les 19:30. Stellarium.

    Els planetes gegants Júpiter i Saturn estan presents al cel nocturn de la primera part de la nit. Poc després de la posta de Sol es pot veure Saturn cap a l’oest, en la constel·lació de Peixos. La nit del 15 al 16 de febrer Saturn es situarà a 54´ minuts d’arc al sud de Neptú.

    Júpiter, ben brillant en la constel·lació dels Bessons, ja es veu cap a l’est en fer-se de nit. La nit del 27 de febrer una Lluna quasi plena se situarà ben prop del planeta. Amb les estrelles Càstor i Pòl·lux i la Lluna, Júpiter fa un bell espectacle celeste.

    Júpiter en el cel nocturn del 10 de febrer 2026 a les 19:30. Stellarium.

    Fenòmens d’interés

    La Lluna amb el seu recorregut pel cel nocturn passarà ben prop de dos cúmuls estel·lars.

    El primer de febrer la Lluna plena farà una aproximació al cúmul obert M 44 (Preseape, El Pesebre), passant a només 1° 26’ minuts d’arc, en direcció de la constel·lació de Càncer. La nit del 28 de febrer tornarà a passar-hi prop.

    La nit del 23 al 24 de febrer la Lluna farà un acostament al cúmul obert M 45 (les Plèiades), passant a només 1° 10’ minuts d’arc, en direcció de la constel·lació de Taure.

    La Lluna

    La Lluna presentarà les següents fases en hora local:

    Fase Mes Dia Hora
    Lluna plena Febrer 01 23 09
    Quart minvant Febrer 09 13 43
    Lluna nova Febrer 17 13 02
    Quart creixent Febrer 24 13 28

    Les efemèrides dels planetes i la Lluna són de l’INAOE, Mèxic.

