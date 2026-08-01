El cel d’agost de 2026

Ja el tenim ací. Avui comença el mes de l’eclipsi que tant de temps hem estat esperant. Des de 1905 que no hem pogut gaudir d’un eclipsi total de Sol des del nostre País i, per tant, cap valencià viu n’ha pogut veure sense eixir de casa. El 12 d’agost la Lluna nova, finalment, se situarà per davant del Sol, ens bloquejarà la llum i farà del dia nit. Ja n’he parlat a bastament en aquest bloc, així com també Vilaweb ho ha fet. I de totes les meravelles que podrem veure i de les decepcions del govern.
A més, com que un eclipsi solar sempre en porta un de lunar associat, ens podem congratular que la matinada del 28 d’agost la Lluna plena s’endinsarà en l’ombra de la Terra per oferir-nos un eclipsi de Lluna. De manera que tindrem un doble eclipsi aquest mes.
Durant el mes d’agost els planetes faran la seua vida. Venus continuarà visible cap a l’oest i serà l’objecte celeste més brillant del moment de la foscor de la totalitat, situat a l’esquerra del Sol eclipsat. Saturn començarà a veure’s a la matinada per l’horitzó est. Els altres planetes vigilen el cel de la matinada, abans de l’alba.
Enguany la pluja dels Perseids és especial. Just, unes hores després de l’eclipsi, les restes del cometa 109P/Swift-Tuttle impactaran amb l’atmosfera terrestre i, ens regalaran, unes hores més d’espectacle celeste. No abandoneu el lloc de l’eclipsi i espereu la pluja d’estels, si no esteu sota els fanals que us esborraran el cel nocturn.
Planetes
Venus continua brillant a l’horitzó oest poc després de la posta de Sol. A partir de les 21:30 el podreu trobar ben alt mirant cap a l’oest, com a única llumenera celeste fins que arribe la nit completa.
La nit de l’eclipsi del 12 d’agost es veurà molt bé en el moment de la totalitat, a l’esquerra del Sol. En aquest moment Venus es trobarà en dicotomia. Venus estarà en mitja fase, és a dir la meitat del planeta apareixerà il·luminada, l’equivalent venusià del quart creixent lunar.
El 14 d’agost Venus se situarà en la seua major elongació a l’est. Venus aconsegueix la seua major separació del Sol, en la seua aparició vespertina.
Finalment els vespres del 15 i 16 d’agost una Lluna molt fina farà conjunció amb Venus. Els dos astres es trobaran ben prop al cel vespertí en direcció de la constel·lació de Virgo.
Saturn torna a ser visible en el cel en les primeres hores de la nit. Cap a mitjanit se’l podrà veure aixecar-se per l’est en la constel·lació de Peixos. De moment és un objecte celeste ben poc aparent així que la visita de la Lluna pot ajudar a trobar-lo en el cel nocturn. La matinada del 4 d’agost la Lluna estarà a 6° 57´ al nord de Saturn mentre que la matinada del 31 d’agost la Lluna se situarà a 7° 02´ al nord de Saturn.
Per veure els altres planetes caldrà cercar-los abans de l’eixida del Sol.
Mercuri serà visible molt prop de l’horitzó est abans de l’alba en la constel·lació dels Bessons. Un bon lloc per veure’l sense impediments seria des de la platja mirant a l’est. El 2 d’agost Mercuri assolirà la seua major elongació cap a l’oest. Mercuri aconsegueix la seua major separació del Sol, en la seua aparició matutina.
Les aparicions de Mercuri són fugisseres de manera que no roman molt de temps en cada banda del cel. El 27 d’agost Mercuri es trobarà en conjunció solar superior. Mercuri passarà per darrere del Sol, amb una separació angular vist des de la Terra de només 1° 44’ ; al mateix temps, estarà al punt més distant de la Terra a 1,36 ua. Mercuri deixarà de ser un objecte matutí per a tornar-se un vespertí.
Mart, situat ara mateix en la constel·lació de Taure, també és un objecte matiner que s’haurà de veure durant la matinada a partir de les 3 del matí en direcció al nord-est.
La matinada del 9 d’agost la Lluna i Mart estaran en conjunció. La Lluna estarà a 4° 24´ al nord de Mart, en direcció de la constel·lació de Taure.
La matinada del 15 d’agost, poc abans de l’alba, Júpiter estarà en conjunció amb Mercuri molt prop de l’horitzó est. Júpiter estarà a 0° 33´ minuts d’arc al sud de Mercuri, en direcció de la constel·lació de Càncer.
Eclipsi de Sol
L’eclipsi de Sol està ací. El 12 d’agost es compliran les regles geomètriques exactes per a que la Lluna s’alinee exactament amb el Sol. Primerament el 12 d’agost a les 19:37 tindrem la lluna nova. La distància geocèntrica (des del centre de la Terra) serà de 366 936 km, és a dir ben prop de la distància mínima a la Terra. De fet el 10 d’agost la Lluna se situà en el perigeu, a una distància geocèntrica de 363 240 km. Així que el 12 d’agost el disc de la Lluna, o grandària angular de la Lluna serà de 32,5 minuts d’arc, més gran que el disc solar i aquest fet determina la durada de la totalitat.
L’eclipsi del 12 d’agost serà total a València i a moltes altres ciutats del País Valencià, de Catalunya i de les Illes Balears. Podeu tindre informació sobre el vostre poble a la web de l’Institut Geogràfic Nacional sobre la visibilitat de l’eclipsi. A la ciutat de València tindrem un eclipsi solar total. A les 19:38:19 comença l’eclipsi parcial i a les 21:01:13 l’ocàs solar.
L’Institut d’Astrofísica de Canàries i el Ministeri de Ciència han calculat i publicat una simulació de com podria ser la corona solar en el moment de l’eclipsi. Es pot explorar la predicció en temps real i seleccionar qualsevol punt geogràfic a través del mapa interactiu.
Eclipsi de Lluna
A més, com que un eclipsi solar sempre en porta un de lunar associat, ens podem congratular que la matinada del 28 d’agost la Lluna plena s’endinsarà en l’ombra de la Terra per oferir-nos un eclipsi de Lluna. De manera que tindrem un doble eclipsi aquest mes.
L’eclipsi lunar començarà a les 4:34 del 28 d’agost i acabarà a les 7:52. Serà un eclipsi parcial de Lluna, amb un màxim a les 6:13.
Pluja de meteors
Una vegada acabat l’espectable de l’eclipsi del 12 d’agost és molt recomanable quedar-vos al lloc on estigueu, si la contaminació lumínica de l’indret no es excessiva (lluny de fanals i llums artificials nocturnes). Aquesta nit del 12 al 13 d’agost és també el moment del màxim de la pluja dels Perseids. Amb una activitat meteòrica entre el 17 de juliol i el 24 d’agost, el màxim serà la matinada del 13 d’agost. La taxa màxima observable serà de 150 meteors per hora. El radiant es troba en direcció de la constel·lació de Perseu, que eixida per l’horitzó nord-est cap a la 1 de matinada. Això no vol dir que no se’n podran veure abans. El cos principal responsable de crear la pluja dels Perseids ha sigut identificat com el cometa 109P/Swift-Tuttle. Es poden observar des del vespre del dia 12 i el millor moment serà l’alba del 13 d’agost, cap a la part nord-est de l’esfera celeste.
La Lluna
La nit del 20 al 21 d’agost la Lluna farà una aproximació a l’estrella Antares. La Lluna estarà realitzant un acostament a l’estrella Antares (α Sco), passant a només uns minuts d’arc, en direcció de la constel·lació de l’Escorpí.
La Lluna presentarà les següents fases en hora local:
|Fase
|Mes
|Dia
|Hora
|Quart minvant
|Agost
|06
|04 21
|Lluna nova
|Agost
|12
|19 37
|Quart creixent
|Agost
|20
|04 46
|Lluna plena
|Agost
|28
|06 18
Les efemèrides dels planetes i la Lluna són de l’INAOE, Mèxic.