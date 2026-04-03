El cel d’abril de 2026

El primer mes de primavera complet comença amb bon oratge. El cel blau s’imposa des de fa 10 dies i les observacions del cel es fan possible. Hem pogut posar-nos al dia de les visites al telescopi pendents per admirar la Lluna i el planeta Júpiter. Mentre la guerra colpeja part del nostre planeta mirem al cel per trobar la pau mentre la nau Orió amb quatre humans solca l’espai infinit per demostrar que la humanitat és capaç de fer també coses sublims.
Mentre el cometa C/2025 R3 (PANSTARRS) senyoreja la constel·lació de Pegàs del cel de l’alba mentre es fa cada vegada més brillant mentre s’acosta al Sol.
Planetes
Mercuri és ara un planeta matutí que podeu veure molt prop de l’horitzó poc abans de l’eixida del Sol. El primer d’abril se situarà en el punt més alt respecte a la línia de l’horitzó. El dia 3 arribarà a la seua major elongació a l’oest. Mercuri aconseguirà així la seua major separació del Sol, en la seua aparició matutina.
La matinada del 20 d’abril podrem veure la conjunció (màxima aproximació) del planeta i Mart, situant-se ambdós a només 1° 48´.
Venus continua brillant en el cel del capvespre. Si mireu cap a l’oest poc després de la posta de Sol, veureu eixir un punt lluminós ben prompte. És Venus i en passar els deis el veureu cada vegada més alt al cel. El 19 d’abril el planeta estarà en conjunció amb una lluna de només dos dies, amb la Lluna a 4° 45´ al nord de Venus. La Lluna estarà en direcció de la constel·lació d’Àries i Venus a Taure.
Venus també ens pot ajudar a trobar l’esquiu i difícil planeta Urà. La nit del 24 d’abril el planeta estarà en conjunció amb Urà, amb la Venus a només 46´ minuts d’arc al nord d’Urà, en direcció de la constel·lació de Taure. Amb un telescopi mirant Venus s’hauria de poder trobar Urà en el mateix camp visual que Venus.
Júpiter continua sent el rei de la nit encara que les darreres setmanes del mes d’abril es pondrà per l’oest a partir de les 12 o la una de la matinada. Aprofitem per veure’l aquests mesos que venen. Situat en la constel·lació dels Bessons, el 22 d’abril estarà en conjunció amb una Lluna quasi creixent.
Pluja d’estels
Abril 22. Pluja de meteors dels Lírids. Activitat entre el 16 i 25 d’abril, amb un màxim el 22 d’abril. La taxa màxima observable serà fins de 18 meteors per hora. El radiant es troba en direcció de la constel·lació d’Hèrcules. El cometa C/1861 G1 Thatcher és qui origina aquesta pluja. Serà visible des de les primeres hores del dia 22 i fins a l’alba del 23, cap a la part nord-est de l’esfera celeste.
Fets interessants
El dia 17 tindrem lluna nova. Aleshores només quedaran 4 llunes noves per a la lluna nova del 12 agost. La que passarà per davant del Sol en gran part del nostre país. L’eclipsi total solar s’acosta. Tic tac.
La Lluna
La Lluna presentarà les següents fases en hora local:
|Fase
|Mes
|Dia
|Hora
|Lluna plena
|Abril
|02
|04 11
|Quart minvant
|Abril
|10
|06 52
|Lluna nova
|Abril
|17
|12 52
|Quart creixent
|Abril
|24
|04 32
Les efemèrides dels planetes i la Lluna són de l’INAOE, Mèxic.
Imatge inicial
Hello, Word. L’astronauta de la NASA i comandant de l’Artemis II, Reid Wiseman, va fer aquesta foto de la Terra des de la finestra de la nau espacial Orion després de completar la injecció translunar. Hi ha dues aurores (a dalt a la dreta i a baix a l’esquerra) i la llum zodiacal (dalt a l’esquerra) és visible mentre la Terra eclipsa el Sol. Es veu Àfrica i la península Ibèrica. Foto girada. NASA/Reid Wiseman