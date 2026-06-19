Ecos de l’univers violent
Manel Perucho Pla
Il·lustracions: Clara Murgui Gálvez
Editorial: Bromera
Col·lecció: Sense Fronteres, 49
Data edició: 2026
Pàgines: 248
ISBN: 9788413589145
Els humans, des que alçàrem els ulls al cel, ens hem preguntat recurrentment què fem ací, quin és el nostre propòsit a la Terra, que és la vida i com ha sorgit. Durant mil·lennis la mitologia ha bastit les respostes adequades a aquestes preguntes. Som la creació d’unes entitats màgiques que ens han situat al centre del cosmos.Tanmateix, amb l’esperit crític dels humans, la ciència ha contribuït a que haguem anat abandonant al llarg de la història aquest privilegi diví i la llar on vivim ha sigut retirada a un racó allunyat de qualsevol centre. Primer Copèrnic separà la Terra del centre del sistema solar, després Shapley allunyà el Sol del centre galàctic, i fins i tot Hubble ens relegà a una galàxia qualsevol d’entre 200 mil milions d’aquestes.
Per tant, si aquest planeta és un entre tants, és possible que la vida siga ben normal per tota la Galàxia? O, per contra, gaudim d’alguna prerrogativa i estem vivint en l’indret espaciotemporal adient? Fins ara aquesta qüestió s’ha estudiat només des del punt de vista biològic però potser la gràcia de la nostra existència a la Terra s’haja d’estudiar també des de l’astrofísica.
Ecos de l’univers violent, finalista del Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General 2025, de Manel Perucho, tracta amb detall els fenòmens més violents de l’univers. La seua recerca se centra en l’estudi de fluids relativistes en diferents escenaris astrofísics. I entre aquests escenaris s’hi troben els dolls generats en nuclis actius de galàxies o en estels binaris de raigs X i raigs gamma.
En els primers capítols del llibre es repassen els últims avanços del que es coneix com a univers violent. El big bang, els primers estels que acabaren en gegantines explosions de supernoves, estels binaris de raig X i gamma, nuclis de galàxies actives, estels de neutrons, coalescència d’estels de neutrons, forats negres estel·lars o galàctics que banyen el seu entorn de fluxos de radiació descomunals i dolls relativistes que escombren el medi intergalàctic. Les il·lustracions de Clara Murgui, accessibles en color mitjançant codi QR, contribueixen a una millor comprensió d’aquests fascinants processos.
Al llarg del llibre anirem descobrint aquest univers fortuït, moralment neutre i increïblement violent, ben diferent del tros d’univers amable i previsible on se situa la nostra llar còsmica, el sistema solar.
Com s’enllaça la pregunta primera amb aquest univers destructiu? Sembla que l’univers funciona com un ecosistema còsmic amb components productors d’energia i materials que d’altres reciclen per produir noves estrelles, planetes i vida. Així que la vida necessita llocs tranquils per desenvolupar-se i evolucionar i va adquirir els maons bàsics justament dels materials produïts en aquests escenaris violents, de manera que s’estableix una gran contradicció ben apassionant entre destrucció i creació, entre violència i biologia.
I després de milers de milions d’anys continuem ací perquè hem estat capaços d’esquivar tots els possibles perills còsmics que han pogut descarrilar l’evolució biològica. Així i tot, aquesta pau còsmica no està lliure de perills. A banda d’asteroides assassins, les explosions de supernova, emissions de raigs gamma i X massa a prop podrien fer malbé l’atmosfera terrestre com sembla que passà en l’extinció de l’ordovicià (485-440 Ma). La vida a l’univers sempre penja d’un fil.
El llibre també és un manual de com es construeix la ciència i de qui la fa, amb els seus encerts i errors. Així coneixerem les vides dels científics que, amb treball constant, però també amb sort, han fet possible conèixer aquesta connexió paradoxal.
Quan acabem el llibre, tot seguint les reflexions de Manel, podem pensar que la pau que potser sentim és el resultat de processos destructius que han permés en algun punt de l’espaitemps posterior que les coses siguen com són. I en aquest punt recorde Match Point, quan Chris Wilton, reconeix la importància de la sort a la vida, (i per l’origen de la vida, afegesc jo): «ens fa por reconèixer que la sort hi té un paper important. Vull dir que els científics cada dia confirmen més i més que l’existència és obra de la casualitat cega. Sense propòsit, sense un disseny» Doncs d’això va el llibre.
Enric Marco
Departament d’Astronomia i Astrofísica
Universitat de València