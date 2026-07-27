Eclipsi de Sol, la ciència del cel a l’Ateneu de Bétera

L’Ateneu de Bétera és una associació cultural que intervé en diferents àmbits: cívic, cultural, social, mediambiental, artístic, formatiu, etc…I per tant la transversalitat és una qualitat inherent al projecte, atesa la diversitat dels espais d’actuació.
L’Ateneu funciona des de fa anys i presenta llibres, organitza setmanes culturals, setmana del llibre, sempre essent l’ús i l’impuls de la llengua i la cultura pròpies un dels pilars de l’actuació de l’ateneu.
Per això va ser un honor sent invitat el passat dissabte 25 de juliol per a impartir una xarrada sobre l’eclipsi solar total del 12 d’agost de 2026. Poc abans de les 20.00 h ja hi érem amb una sala d’actes plena de gom a gom. L’interés per l’eclipsi creix cada dia que passa en els diversos indrets que visite mentre ens acostem a la data de l’encontre còsmic. Tot i la desídia de la Generalitat Valenciana que només ha complert la papereta mínima i no s’ha implicat gaire en el foment de les activitats al voltant de l’eclipsi. Ho contava ahir mateix en una entrevista que em feren en el diari Vilaweb. Així que ens cal anar on et demanen a contar que fer i en que fixar-se per a gaudir del fenomen celeste de manera segura.
A la sala de l’Ateneu una quarantena de persones omplien la sala. Després ens varem sorprendre saber que moltes més persones volgueren accedir-hi però com que la cabuda era ja completa, no ho pogueren fer. Sí que ho sent per elles.
I respecte al meu parlament, com és habitual, vaig començar per una introducció històrica de com percebien els eclipsis els antics, senyal de mal averany i de desordre còsmic. Tanmateix els savis i el poder sabien perfectament com funcionaven i, fins i tot, els podien preveure.
La geometria còsmica fou la següent parada. Com l’alineament dels astres (Sol, Lluna i Terra) no és suficient per provocar un eclipsi de Sol. Ens manca un element essencial, la inclinació del pla de l’òrbita celeste respecte a l’òrbita de la Terra.
Les característiques especials de l’eclipsi del dia 12 d’agost s’han de contar també detalladament. La baixa altitud el fan especialment delicat encara que fotogràficament estètic. Esprem fotos de l’eclipsi al costat d’ermites i edificis històrics.
Bétera, enmig de la plana al·luvial valenciana, sense muntanyes pròximes cap a l’oest, és un lloc ideal per veure l’eclipsi. Ho podeu comprovar amb l’aplicació APP IGN Eclipses.
La xarrada acabà amb nombroses preguntes que allargaren la sessió fins a l’hora de sopar.
Després, a la fresca, sopant entrepans, continuarem la xarrada, amb noves dades de l’eclipsi que vindrà però també de les festes de les alfàbegues que hi coincidiran.
Gràcies a l’Ateneu per convidar-me, especialment a Roser Taronger i a Albert Dasí. I agresc també profundament les magnífiques fotos de Ximo Asensi i Alemany.