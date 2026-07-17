Pols d'estels

El bloc d'Enric Marco

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  • Pols d’estels (2014-2020)
    • Publicat el 17 de juliol de 2026

    Del dia a la nit: el cel de la Tinença

    En el marc del 20é aniversari del parc natural, us proposem una vesprada per gaudir de la natura, la cultura i el cel nocturn de la Tinença.

    La jornada començarà amb una xarrada del 20é aniversari, continuarà amb ànim festiu Contes, sons i cançons, un espectacle de Salva el Mussennacitu, que omplirà la plaça de música, històries i sons de muntanya en un ambient familiar i participatiu.

    Quan caiga la nit, continuarem a La Societat (local social) amb una activitat organitzada en col·laboració amb la Universitat de València, la Coordinadora en Defensa dels Boscos del Túria i Cel Fosc. Descobrirem la importància de preservar un cel nocturn de qualitat, coneixerem les claus de l’eclipsi solar del 12 d’agost i finalitzarem amb una observació astronòmica del cel de la Tinença amb l’ajuda de telescopis.

    Vine a descobrir la Tinença… del dia a la nit. 

    • Dia: Dissabte, 18 de juliol
    • Lloc: La Pobla de Benifassà
    • Horari: 
      • 19.00 h – Xarrada del 20é aniversari i Contes, sons i cançons, amb Salva el Mussennacitu (Plaça de l’Ajuntament).
      • 20.30 h – El cel de la Tinença (La Societat – local social): xarrada sobre la protecció del cel nocturn, l’eclipsi solar del 12 d’agost i observació astronòmica amb telescopis. Amb Enric Marco i Ángel Morales-Rubio, Universitat de València

    • Avís: L’activitat és gratuïta, però les places són limitades. Reserva la teua plaça indicant el nom, el telèfon mòbil, la població i el nombre de persones (especificant els menors, si escau) als telèfons 964 715 720 / 650 412 497 o al correu parque_tinenbenifassa@gva.es.
    • Recomanacions: Porteu calçat còmode, una llanterna (preferiblement de llum roja), una cadira plegable o una tovallola per a seure i el sopar per gaudir de la vetlada sota les estreles.

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    Aquesta entrada s'ha publicat dins de Eclipsi total de Sol 12 agost 2026 | s'ha etiquetat en , , per Enric Marco | Deixa un comentari. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent