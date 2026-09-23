Deixem enrere l’estiu dels eclipsis

Finalment acaba l’estiu, una estació que ha estat més càlida del normal, amb diverses onades de calor. L’estiu ja no és el que patíem de menuts, sinó molt pitjor. Entrem en un món desconegut en això del canvi climàtic. Però també deixem un estiu de somni en el que hem pogut gaudir de dos eclipsis: el meravellós eclipsi de Sol del 12 d’agost i el subsegüent eclipsi de Lluna del 28 d’agost. Fenòmens que recordarem tota la vida.
Des del punt de vista astronòmic ara toca pensar en la nova estació, la de tardor. El Sol tindrà el seu màxim al migdia cada dia més baix fins arribar al solstici d’hivern del 21 de desembre.
L’estiu de l’eclipsi ha acabat a les 2:06 de la matinada d’avui 23 de setembre i, per tant, la tardor comença. Així que ja ens trobem a l’equinocci de tardor, una estació durarà 89 dies, 20 hores i 45 minuts, i acabarà el 21 de desembre a les 9:50 h en arribar el solstici d’hivern i l’entrada de l’hivern.
El fenomen de les estacions i la seua seqüència (hivern, primavera, estiu i tardor) és conseqüència de la inclinació de l’eix de rotació de la Terra. Es creu que aquesta inclinació —d’uns 23º 30’— és el resultat de l’impacte d’un antic cos planetari, Tea, contra la Terra fa uns 4.500 milions d’anys, en la mateixa col·lisió catastròfica que va originar la Lluna. El nostre planeta gira sobre ell mateix al voltant d’un eix que apunta de manera invariable (*) a un punt del cel prop de l’estrella polar (α Ursa Minor). Com que la direcció de l’eix de rotació es manté fixe, la Terra sofrirà una variació de les zones enllumenades pel Sol al llarg de la seua òrbita. En estiu (hivern) les zones enllumenades estaran principalment en l’hemisferi nord (sud), mentre que en la primavera i tardor s’enllumenaran les zones equatorials, enllumenant el Sol tot el disc terrestre per igual, des del pol nord al pol sud.
Així, vist prop de la Terra i de perfil els rajos solars cauen aquests dies paral·lels a l’equador terrestre, i, per tant, avui les ombres desapareixen al voltant de migdia en tota la zona equatorial, mentre que a altres latituds les ombres cauran en la direcció cap a l’equador.
Durant l’equinocci, els raigs solars cauen de manera paral·lela sobre l’equador celeste i amb una inclinació de 23º 30′ sobre els tròpics. La llum del Sol cau de manera perpendicular a l’eix de la Terra, per al qual cosa s’enllumenen de la mateixa manera els dos hemisferis nord i sud.La inclinació de l’eix de la Terra afecta la quantitat de llum solar que rep cadascú —segons la ubicació al globus terraqüi— a mesura que la Terra orbita al voltant del Sol. Durant els equinoccis, la llum del Sol arriba a la Terra de la manera més uniforme. Imatge de la NASA.
(*) La direcció de l’eix de rotació de la Terra no és exactament invariable. L’eix de la Terra gira al voltant de l’eix de l’òrbita terrestre amb un període molt llarg, d’un 26000 anys. Però, per a efectes pràctics d’explicació de les estacions astronòmiques, podem considerar-la fixe.