Pols d'estels

El bloc d'Enric Marco

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  • Pols d’estels (2014-2020)
    • Publicat el 2 de juliol de 2026

    De la nit al dia / del dia a la nit

    Jornada de conscienciació al voltant de la contaminació lumínica i observació astronòmica

    Pot la llum contaminar el nostre medi natural? Possiblement mai t’has plantejat aquesta qüestió. No obstant això, la contaminació lumínica, a més de perjudicar a la nostra societat en l’àmbit econòmic i de seguretat, afecta moltes espècies de fauna i aus migratòries que volen a la nit. Per a elles és vital l’obscuritat i si les en privem, alterem greument el seu ecosistema.

    El Parc Natural del Túria en col·laboració amb la Universitat de València, la Coordinadora en defensa dels boscos del Túria, Cel Fosc i l’Ajuntament de Pedralba, vos invitem a participar en una jornada de conscienciació per donar a conéixer un fenomen encara desconegut per part de la societat: “la contaminació lumínica”. La jornada consistirà en una ponència, a la Casa de la Cultura de Pedralba, impartida pel Dr. Àngel Morales Rubio, pertanyent al departament de Química Analítica i pel Dr. Enric del departament d’Astronomia i Astrofísica, tots dos de la Universitat de València.

    Una part de l’activitat es dedicarà a parlar de l’eclipsi solar total del 12 d’agost, ja que Pedralba es troba en la banda de totalitat. Coneixerem les característiques principals de l’eclipsi i quines mesures són les adequades per observar-lo de manera segura.

    Posteriorment es portara a terme, en el “Mirador de la Muela”, una observació astronòmica del cel mitjançant telescopis.

    Dades de l’activitat:

    • Dia: divendres 03 de juliol de 2026.
    • Hora d’inici: 19: 30 h
    • Lloc de trobada: Casa de la Cultura de Pedralba.(Carrer Rocheta, 2)
    • Durada aproximada : 5 h
    • Avisos : Activitat gratuïta. Places limitades. Inscripció prèvia necessària
    • Inscripció: parque_turia@gva.es/ 96 271 87 15 – 660 127 250. Preferentment per email indicant les següents dades:
      • Nom complet de la persona responsable
      • Nombre de participants (edat dels xiquets si escau)
      • Telèfon mòbil
      • Població de procedència
    • Recomanacions: Porteu llanterna amb filtre roig, aigua, sopar, roba i calçat apropiats per a la jornada.
    • Important: Es pot inscriure un màxim de 4 places per correu-i o trucada, llevat que es tracte de menors d’una mateixa unitat familiar

      Recomanem la subscripció al llistat de distribució de activitats i notícies de la nostra web. És la manera més ràpida d’informar-se de les activitats del parc Natural per mitjà d’un correu-e automàtic en el moment de la publicació”- http://www.parquesnaturales.gva.es/web/pn-turia/suscripcion

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    Aquesta entrada s'ha publicat dins de Cel fosc, Eclipsi total de Sol 12 agost 2026 | s'ha etiquetat en , , per Enric Marco | Deixa un comentari. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent