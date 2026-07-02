De la nit al dia / del dia a la nit

Jornada de conscienciació al voltant de la contaminació lumínica i observació astronòmica
Pot la llum contaminar el nostre medi natural? Possiblement mai t’has plantejat aquesta qüestió. No obstant això, la contaminació lumínica, a més de perjudicar a la nostra societat en l’àmbit econòmic i de seguretat, afecta moltes espècies de fauna i aus migratòries que volen a la nit. Per a elles és vital l’obscuritat i si les en privem, alterem greument el seu ecosistema.
El Parc Natural del Túria en col·laboració amb la Universitat de València, la Coordinadora en defensa dels boscos del Túria, Cel Fosc i l’Ajuntament de Pedralba, vos invitem a participar en una jornada de conscienciació per donar a conéixer un fenomen encara desconegut per part de la societat: “la contaminació lumínica”. La jornada consistirà en una ponència, a la Casa de la Cultura de Pedralba, impartida pel Dr. Àngel Morales Rubio, pertanyent al departament de Química Analítica i pel Dr. Enric del departament d’Astronomia i Astrofísica, tots dos de la Universitat de València.
Una part de l’activitat es dedicarà a parlar de l’eclipsi solar total del 12 d’agost, ja que Pedralba es troba en la banda de totalitat. Coneixerem les característiques principals de l’eclipsi i quines mesures són les adequades per observar-lo de manera segura.
Posteriorment es portara a terme, en el “Mirador de la Muela”, una observació astronòmica del cel mitjançant telescopis.
Dades de l’activitat:
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