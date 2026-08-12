Avui, eclipsi total de Sol: quines coses n’hem de saber?

Aquest article s’ha publicat avui a VilaWeb. Ací està el principi.
Ja el tenim ací, l’eclipsi. Ja feia cent vint anys que l’esperàvem i finalment en podrem gaudir al final del dia. El darrer eclipsi total de Sol que poguérem veure al nostre país va ser el 30 d’agost de 1905, quan l’ombra de la Lluna cobrí part de la península ibèrica i arribà a la Mediterrània entre la serra de la Calderona, al nord de València, i el delta de l’Ebre. De manera que cap persona viva no ha pogut veure el fenomen complet, de fer-se de nit en ple dia, de casa estant. De fet, alguns càlculs recents indiquen que veure un eclipsi a la porta de casa és extremadament estrany; de mitjana, t’hauràs d’esperar uns 375 anys.
Un eclipsi total de Sol és, per tant, un fenomen rar i al mateix temps meravellós. L’observació en directe és una experiència extraordinària no tan sols perquè permet de veure les forces còsmiques en directe, sinó, sobretot, per la gran càrrega emocional que comporta i que es recordarà tota la vida. Com a exemple podeu veure com va viure el youtuber de vídeos científics Derek Muller l’eclipsi total de Sol del 21 de juliol de 2017 als EUA.
Però, per què és tan estrany un eclipsi? I per què no ens el podem deixar perdre? Miraré d’explicar amb uns gràfics què passa.
Un eclipsi és l’alineació exacta de tres astres al cel: el Sol, com a objecte brillant, la Lluna i la Terra. Si tenim l’alineació Sol-Lluna-Terra, la Lluna ocultarà la llum del Sol, el Sol deixarà de ser visible i es farà de nit de sobte en algun lloc de la superfície terrestre. Tindrem un eclipsi total de Sol. Si l’alineació és Sol-Terra-Lluna tindrem un eclipsi total de Lluna.
De moment ens centrarem en l’eclipsi de Sol.
Com s’observa a la figura adjunta, la Lluna passa per davant del Sol i produeix una petita taca d’ombra sobre la superfície de la Terra. Aquesta taca, d’uns 300 km d’amplada, és la zona on el Sol és completament ocult, eclipsat per la Lluna. És la zona de totalitat on es fa de nit mentre la Lluna travessa per davant del Sol. Al voltant de la taca d’ombra lunar hi ha una extensa zona de penombra on el Sol és visible parcialment, perquè la Lluna no hi tapa completament el Sol.
Però aquest sistema és dinàmic. La Lluna i la Terra no estan quiets sinó que la Lluna gira al voltant de la Terra i aquesta gira al voltant del seu eix. De manera que la taca fosca de l’eclipsi total s’allarga i forma una banda de foscor de milers de quilòmetres sobre la superfície terrestre. Serà la banda de totalitat on l’experiència de l’observació de l’ocultació solar serà màxima.
Durant els dos anys vinents, la península ibèrica es trobarà especialment afavorida per la dinàmica celeste, perquè les bandes de totalitat de tres eclipsis solars la travessaran. Dues d’aquestes zones de foscor arribaran al nostre país.
El 2 d’agost de 2027 l’ombra de la Lluna travessarà la zona del sud d’Andalusia i el nord d’Àfrica amb un eclipsi total de Sol d’uns 5 minuts de durada. I el 26 de gener de 2028, amb una Lluna més petita a causa de la posició d’aquesta en l’òrbita lunar, com que no podrà cobrir tot el Sol, podrem veure un eclipsi anular al nostre país.
Continua en l’article: Avui, eclipsi total de Sol: quines coses n’hem de saber? Aquest article s’ha publicat avui a VilaWeb.