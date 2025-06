Al Casal Jaume I d’Elx per parlar de la defensa de la nit

Aquests dies passat he estat a Elx, el Baix Vinalopó, per parlar de la llum artificial nocturna i de la defensa de la nit. Les comarques del sud del País Valencià estan especialment afectades per aquest agent contaminant. La gran densitat de població, múltiples infraestructures públiques i privades com ara l’aeroport, polígons industrials, grans ciutats i àrees residencials les fan que siguen molt vulnerables a la contaminació lumínica.

Existeix pràcticament un continu lumínic des d’Alacant dins a Múrcia passant per Elx, Santa Pola, Oriola i Torrevella. Només se salven una mica les zones naturals com el PN el Fondo i les Salines de Santa Pola i Torrevella que des del satèl·lit apareixen més fosques.

Així, a les 19 h del divendres 30 de maig, em presentava Vicent Soler, de l’Institut d’Estudis Comarcals del Baix Vinalopó, entitat que m’havia invitat, a la seu del Casal Jaume I d’Elx. Amb una sala plena, amb gran presència de joves de primer de Batxillerat, vaig començar per definir l’objecte del nostre estudi, la contaminació lumínica com un agent contaminant.

La llum artificial nocturna arriba a tot arreu, des de les nostres ciutats, enllumenades en excés amb làmpades mal orientades, fins als llocs més allunyats i protegits com ara els nostres parcs naturals. A banda de l’enllumenat públic, generalment sobrepassat, les accions forassenyades com posar llum als ponts, muntanyes, platges, façanes, parcs públics a la nit són les responsables de l’augment de la brillantor del cel en tot Europa, on el 80% de la població no pot veure la Via Làctia. Només el Highlands escocesos i el nord de Noruega i Suècia encara gaudeixen de cels nocturns sense contaminar.

Després de repassar els problemes causat en la salut humana per la llum artificial nocturna i les afeccions sobre la vida silvestre vaig parlar sobre els mites que tracten de relacionar llum i seguretat. Massa administracions tracten de combatre la delinqüència instal·lant més punts de llum i més potents com si la llum a la nit fora un bàlsam que ho soluciona tot. La realitat és ben distinta i nombrosos estudis demostren que carrers molt enllumenats no redueixen els delictes sinó poden incrementar-los. Com sempre cal fer cas als experts. La ciència de la criminologia estudia la prevenció del crim mitjançant el disseny ambiental, un enfocament multidisciplinari per reduir la delinqüència i la por al crim.

Després vaig parlar del cas concret del Baix Vinalopó a partir de les dades recollides pels nostres detectors durant 2021 i 2022 i de les imatges per satèl·lit del mapa de contaminació lumínica de RALAN-MAP O: Iberian peninsula + Canary Islands, Balearic Islands and Madeira. UCM/University Exeter amb CBAS.

La contaminació al Baix Vinalopó és extrema i s’haurien de proposar mesures per contenir-la. A més a la ciutat d’Elx s’estan adoptant mesures sense massa sentit per enllumenar encara més les vessants del riu Vinalopó amb l’etern mite de la millora de la seguretat.

Les mesures dels nostres detectors al Baix Vinalopó ens donaran més informació de la situació mediambiental nocturna i la seua evolució al llarg dels pròxims anys.

De tot això vaig parlar en l’entrevista que em feren el dia anterior en el diari Información:

El periodista va captar molt bé el sentit de la meua explicació. La lectura de l’article bé s’ho val.

Molt agraït a l’Institut d’Estudis Comarcals del Baix Vinalopó per convidar-me i al Casal Jaume I d’Elx per acollir-me. Ha estat un plaer estar amb vosaltres.

Més informació.

Casal Jaume I, Elx: Conferència impartida pel Dr. Enric Marco Soler de la UV