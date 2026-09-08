A Vistabella, al peu del Penyagolosa, parlant de contaminació lumínica

Com cada any tornem al Parc Natural de Penyagolosa per parlar dels problemes que causa la llum artificial nocturna en l’entorn natural. Aquest any, però, no hem estat al centre d’interpretació del parc en Sant Joan de Penyagolosa, sinó al poble de Vistabella. Hem arribat d’hora al lloc de la xarrada, a l’antiga presó del poble ara habilitada com a centre cultural. A la planta baixa una exposició sobre la Memòria Històrica ens rebé, encara que nosaltres faríem la xarrada al segon pis.
Unes 50 persones s’havien apuntat a una activitat que realitzem des de fa ja uns anys. La contaminació lumínica, aquesta pol·lució mediambiental tan desconeguda, afecta a les zones naturals, a la salut humana i, ara també des de l’espai ens arriben noves amenaces, com els satèl·lits Starlink o els proposats satèl·lits Reflect Orbital.
La llum artificial nocturna, com a agent contaminant, s’escampa cap al cel, s’estén a gran distància envaint zones naturals d’especial protecció i té una afecció important en els ritmes circadiaris humans a causa de la inhibició de la secreció de l’hormona melatonina que ens incita al son.
Tampoc sembla que un excés de llum artificial a la nit millore la seguretat personal segons diuen els darrers estudis estadístics. El desemparament ambiental, condicions ambientals que impedeixen demanar auxili a una víctima i ser ajudada pels altres i/o són aprofitades per l’agressor perquè creu que així podrà actuar amb impunitat, és realment el problema i no que un indret tinga o no tinga més o menys llum.
I respecte a la salut humana, la persistència d’un capvespre continuu, sense foscor total, altera els ritmes circadiaris amb conseqüències nefastes per al nostre benestar físic i mental.
El medi ambient nocturn queda alterat en presència de llum artificial. Els ocells migratoris se’n ressenten, com es veu cada any, quan fan la migració des del Canadà fins a Mèxic, passant per les ciutats il·luminades de la costa est dels Estats Units. La iniciativa: When To Turn Lights Out, Turn off non-essential lights from dusk to dawn during critical migration periods, pot ajudar a disminuir la quantitat d’ocells atrapats per les llums de les ciutats o morts per xocs contra edificis enllumenats.
Després de la xarrada, es van repartir diversos regals en commemoració dels 20 anys del Parc de Penyagolosa.
El cel nocturn, però , no acompanyà. Si, al llarg de la vesprada, els núvols alts es passejaven per tot el cel del Maestrat, en fer-se de nit els núvols s’espessirem i no deixaren veure els estels. Només els estels brillants del triangle d’estiu aconseguiren traspassar la cobertura nebulosa.
Així i tot decidirem anar a la zona escollida d’observació, passat el cementeri, per mostrar els estels visibles entre núvols, explicar les constel·lacions i contar les mitologies associades. Muntar el telescopi estava descartat amb tant de núvols presents.
A la zona, amb l’ajuda dels xiquets del col·legi de Vistabella i dels majors que en saben, s’hi ha construït una cabanya de pastor de pedra seca. Les fotos de l’Òssa Major amb la cabanya en primer pla van quedar molt bé.
Tant la xarrada com l’observació s’han fet amb l’ajut de l’associació Cel Fosc, la Universitat de València i la Coordinadora en defensa de los Bosques del Turia. Gràcies als tècnics del Parc per la rebuda i l’atenció durant l’activitat.