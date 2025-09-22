A Manzanera per promocionar el cel fosc

Parlant de la Reserva de Cel Fosc, a la població de Manzanera, a la comarca de Gúdar-Javalambre. Des de fa unes setmanes tenim instal·lat un detector de contaminació lumínica i en vàren parlar a la televisió de l’Aragó. Tot ho farem.
Per veure l’entrevista: Aragón en abierto. 12 de març 2018.
A partir del minut 3:45. Des d’aquest moment només dura uns 4 minuts.
També ens varen fer una entrevista a Onda Cero Teruel. Ací podeu escoltar l’àudio. ….
La nota de premsa de l’ajuntament de Mazanera es pot veure en l’enllaç següent.
Instalación del detector de contaminación lumínica de Manzanera.
18 març 2018