A l’ajuntament de Bellreguard, per parlar de l’eclipsi

Els dies passen, la Lluna fa el seu camí i ja només queden 45 dies per a la seua trobada amb el Sol d’agost. Les xarrades per fer conéixer l’esdeveniment sovintegen i divendres passat, 26 de juny, vaig estar a Bellreguard, la Safor.
Al saló d’actes de l’ajuntament, amb la presència de l’alcalde Àlex Ruiz Gadea, i la sala bastant plena, vaig estar contant les idees antigues sobre els eclipsis, la por de la plebs, però també l’ús que se n’ha fet d’aquests fenòmens extraordinaris per a l’avanç de la ciència: la descoberta d’un nou element químic, la realitat de les protuberàncies com a parts de l’atmosfera solar, la confirmació de la Teoria General de la Relativitat, etc.
També va caldre parlar sobre el mecanisme de l’eclipsi solar, de la coincidència extraordinària de les similituds en les grandàries angulars de la Lluna i el Sol vistos des de la Terra, sense parangó en tot el sistema solar, dels moments màgics quan el disc lunar cobreix el Sol en ple dia i s’esdevé de sobte la nit.
I, clar, ho vaig particularitzar per al cas de la població de Bellreguard, fora de la zona de totalitat però d’on es pot veure el fenomen de l’eclipsi parcial en pràcticament tot el terme municipal, principalment cap a la platja.
Un vespre intens que acabà amanit per les interessants preguntes del públic, sobretot la d’un xiquet curiós de la primera fila. Gràcies a tots, especialment a l’ajuntament de Bellreguard per convidar-me.