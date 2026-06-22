A Bellreguard per parlar de l’eclipsi

Sota el títol «El gran eclipsi total de 2026: Què veurem el 12 d’agost?», la sessió oferirà totes les claus per a entendre i gaudir d’aquest fenomen únic.
La ponència serà a càrrec d’Enric Marco, doctor en Física, tècnic superior del Departament d’Astronomia i Astrofísica, i responsable de l’Aula d’Astronomia de la Universitat de València.
Per què és una cita històrica?
L’eclipsi que tindrà lloc el 12 d’agost de 2026 marcarà una fita històrica: serà el primer eclipsi solar total visible des de la península ibèrica en més d’un segle. La franja de totalitat de l’ombra creuarà directament les comarques valencianes, la qual cosa permetrà als assistents presenciar com el dia es converteix breument en nit en ple estiu.
Durant la trobada s’abordaran temes fonamentals com:
Ubicacions ideals: Les millors zones de la comarca per a seguir l’eclipsi.
El factor horitzó: En ocórrer a última hora de la vesprada, és crucial comptar amb un horitzó oest lliure d’obstacles (muntanyes o edificis) per a veure el sol ocultant-se ja eclipsat.
Seguretat ocular: Consells pràctics sobre l’ús de filtres i ulleres homologades per a evitar riscos de salut visual.
L’esdeveniment està organitzat amb el suport de l’Agrupació Astronòmica de la Safor, la Federació d’Associacions Astronòmiques d’Espanya, la Universitat de València i l’Ajuntament de Bellreguard. L’entrada és lliure fins a completar l’aforament.