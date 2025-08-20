Un pla per al circ a Irlanda demana oportunitats per als joves i ajudes al circ tradicional

THE ARTS COUNCIL (Consell de les Arts d’Irlanda) ha elaborat un Pla d’Implementació i Política de Circ que demana que totes les formes de circ siguin respectades i on tots els ciutadans, especialment els joves, tinguin accés i possibilitats per participar en un circ d’alta qualitat. L’informe, difós el passat 13 d’agost, reconeix quatre àrees de la pràctica circense a Irlanda: circ tradicional, circ contemporani, circ juvenil i circ social.
A més, estableix accions per donar suport a l’excel·lència artística, disposar de salaris justos i una major participació pública. Els objectius, resumits, són els següents: reconèixer i donar suport al circ tradicional, desenvolupar la pràctica del circ juvenil i fomentar-ne la participació, defensar una infraestructura adequada d’edificis i ampliar les oportunitats de gira i el compromís de les administracions públiques cap al circ. El document es pot consultar íntegrament AQUÍ
Imatge obertura: LifeLine Funambulism Spectacle per Galway Community Circus. Foto: Emilija Jefremova.
L’EQUILIBRISTA VALERIA MACAGGI, FELIÇ AL CIRC. El rotatiu Diari de Girona va dedicar el 16 d’agost un article a la jove artista Valeria Maccagi, de 20 anys d’edat, que aquest any participa en la cinquena edició de Nits de Circ amb un número d’escala lliure. El text descriu els dos aparells que fa servir Maccaggi: una escala de 2,60 mestres i una segona més alta de fins a 5 metres. “La idea que tinc és, a banda que l’espectacle sorprengui, també vull que sembli fàcil”, assegura Macaggi al diari.
L’artista, que treballa en el número des de l’any 2017, destaca les poques dones que treballen la tècnica de l’escala lliure. “L’equilibri dalt una escala és poc comú i el fan molt poques dones al món del circ, a més jo porto roba ampla i gorra”. “Intento buscar el que és nou, el que agrada ara a la gent», indica Macaggi a l’article firmat per Ariadna Salas. El text acaba amb una declaració d’amor cap al circ. “Em sento molt afortunada de tenir una feina que em fa tan feliç, no m’imagino en cap altra vida que no sigui el circ”.
