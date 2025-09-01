El festival La Palanca trenca barreres. Hi ha festivals que són més que una programació i un llistat de noms i països participants. Aquest és el cas de La Palanca d’Esparreguera, un festival de circ contemporani que, enguany, celebrarà la seva cinquena edició amb dues propostes especials. Aquestes es podran veure el divendres 3 d’octubre. La companyia Berta Baliu i els castellers d’Esparreguera presentaran conjuntament Fargar un espectacle de dansa vertical que repassa els orígens del ball de valencians i la muixeranga. Després, a les 20:30, arribarà al gran teatre de La Passió un espectacle de pagament que crida molt l’atenció. Manolo Alcántara (Premio Nacional de Circo) estrenarà L’Escala, un creació que gira al voltant d’aquest aparell i que comptarà també amb els castellers d’Esparreguera i la coral TheseHarmònics. A la creació també hi intervindran Manel Rosés, Amanda Wilson i Hotel Iocandi (Tomeu Amer i Griselda Juncà). La programació completa es pot consultar AQUI.
Cirque Éloize, Tortell Poltrona i Manel Rosés a Temporada Alta. El circ tindrà un paper destacat a Temporada Alta 2025 amb una programació que reuneix propostes de primer nivell. El reconegut Cirque Éloize, de Canadà, presenta ID EVOLUTION, una creació que fusiona circ, dansa i teatre amb un potent treball visual El festival presentarà també a Tortell Poltrona, que amb els seus 70 anys revisita la seva trajectòria amb Post-Clàssic. El festival també programa a Manel Rosés amb Ákri, un solo íntim i arriscat estrenat a Reus l’any passat. Llegir crítica Aqui
Accident a Anglaterra. Un motorista va resultar ferit la setmana passada a causa d’una caiguda mentre realitzava el número de la roda de la mort durant una funció del Zippos Circus a Victoria Park (Leicester, Anglaterra). Segons que ha explicat a la premsa Martin Burton, el fundador del circ, un metge que hi havia entre el públic va atendre a l’artista abans de l’arribada de l’ambulància i el trasllat de l’accidentat a un hospital per a una revisió completa. Des del del circ es va demanar no difondre les imatges de l’accident per “respecte als artistes”.
