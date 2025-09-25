DIARI DEL CIRC

PER MARCEL BARRERA

  • Espectacles
  • Companyies
  • Nou Circ
  • Circ tradicional
  • Festivals
  • Circ Social
  • Circ i política
  • Llibres i cinema
  • Professionals
  • Obituaris
  • On anar
  • Diari del Circ
    • 25 de setembre de 2025
    Circ tradicional
    0 comentaris

    Un acròbata es recupera després d’un accident en un circ estable d’Anglaterra

    Un acròbata va resultar ferit dimarts a l’històric circ establw Blackpool Tower Circus d’Anglaterra, segons informa la BBC. L’accident es va produir durant el número de la roda de la mort i va obligar a acabar la funció. Segons fonts del circ citades per la BBC, l’artista està “despert i es recupera a l’hospital”.

    L’accident es va produir quan el motorista va perdre el control i es va estavellar a l’interior de l’aparell, un globus metàl·lic tancat dins del qual els acròbates circulen a gran velocitat.

    Blackpool Tourism Ltd va dir que l’artista s’estarà a l’hospital en observació com a “mesura de precaució”. 

    L’Hospitalet de Llobregat posa la catifa vermella al Cirque du Soleil
    17.01.2018 | 11.15
    A General
    El Circ Cric acomiadarà Claret Papiol amb una gran festa i homenatge
    26.06.2025 | 4.51
    A On anar, pallassos, Professionals
    El Circ Històric Raluy arriba a Barcelona amb el seu espectacle ‘Kirko’
    30.11.2023 | 3.00
    A Circ Històric Raluy, Companyies, Diari del Circ

    Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!

    Deixa un comentari

    L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.