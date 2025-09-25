Un acròbata es recupera després d’un accident en un circ estable d’Anglaterra

Un acròbata va resultar ferit dimarts a l’històric circ establw Blackpool Tower Circus d’Anglaterra, segons informa la BBC. L’accident es va produir durant el número de la roda de la mort i va obligar a acabar la funció. Segons fonts del circ citades per la BBC, l’artista està “despert i es recupera a l’hospital”.
L’accident es va produir quan el motorista va perdre el control i es va estavellar a l’interior de l’aparell, un globus metàl·lic tancat dins del qual els acròbates circulen a gran velocitat.
Blackpool Tourism Ltd va dir que l’artista s’estarà a l’hospital en observació com a “mesura de precaució”.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!