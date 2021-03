Trapezi celebrarà 25 anys apostant per les produccions catalanes i estatals

La fira internacional de circ de Catalunya Trapezi celebrarà la seva 25a edició del 12 al 16 de maig a la ciutat de Reus. Durant aquests cinc dies, per la capital de Baix Camp hi desfilaran una trentena companyies que presentaran les novetats del sector, segons destaca una nota de premsa de la fira.

Enguany, la fira apostarà per una programació formada exclusivament per companyies catalanes i espanyoles. Es descarta, doncs, la presència de companyies internacionals, que fins ara representava un percentatge important de la programació. Per Leandro Mendoza, director artístic de la Fira Trapezi, “aquest any ha estat un any de molta producció i, en aquest sentit, enguany el Trapezi farà una fotografia molt detallada de com està el sector català del circ. A més, volem aprofitar la 25ena edició del Trapezi per recolzar més que mai al sector professional del circ de casa nostra, les noves creacions i impulsar la creativitat i la connexió amb el públic”.

La Fira es prepara per celebrar la seva 25ena edició amb actuacions presencials complint totes les mesures sanitàries del moment i, per aquest motiu, també s’ha decidit allargar-la en el temps amb un dia més de festival, per tal d’espaiar més les actuacions. Alhora, també es repetirà el format audiovisual amb memòries poètiques.

Alba Sarraute i les Ofèlies portaran a Reus el seu espectacle ‘Desdèmona’ i PSiRC presentarà el seu nou projecte ‘Després de tot’

L’edició d’enguany presentarà diversos nous espectacles i re-estrenes. Entre d’altres encara per presentar, la 25ena edició del Trapezi comptarà amb Alba Sarraute i les Ofèlies, que portaran a Reus el seu espectacle Desdèmona, una coproducció del Grec 2020 Festival de Barcelona i Camaleònica Produccions que presenta una reformulació en clau femenina del clàssic Shakespearià Otel·lo a través del cos, la música i, especialment les tècniques de circ. Aquest espectacle va guanyar el premi Zirkòlika al millor espectacle de circ de sala.

D’entre les companyies estatals, el Trapezi d’enguany comptarà amb la companyia Nueveuno, que presentarà el seu espectacle Suspensión, amb coreografies de malabars, manipulació d’objectes, acrobàcies i màgia. Suspensión és la segona creació de la companyia madrilenya després de l’exitosa trajectòria de la seva primera estrena “Sinergia 3.0”.

Un any més, el Trapezi participa com a co-productor en un espectacle, enguany de la mà de la companyia PSiRC que estrenaran el segon episodi de la seva última producció Després de tot. Es tracta d’un espectacle concebut com un conjunt de relats traduïts en diversos episodis de diferents formats i suports que seran estrenats en diferents contextos al llarg del 2021 i tancarà l’any 2022 en una gran obra escènica.

Leandro Mendoza: “Volem aprofitar la 25ena edició del Trapezi per recolzar més que mai al sector professional del circ de casa nostra, les noves creacions i impulsar la creativitat i la connexió amb el públic”

La investigació i la proposta dramatúrgica de la peça explora el gènere literari de les sagues i es planteja com una epopeia sobre la quotidianitat. A la Fira Trapezi d’enguany PSiRC interpretarà “Episodi 1: Any 2020 ( any 0). De quan Zeus es va fer vegà” i estrenarà Episodi 2: Any 2023 ( any 3 d.T). De quan Alexa va comprar la seva roba a Humana.”

Daniel Recasens, regidor de Cultura i Política Lingüística de l’Ajuntament de Reus, explica a través d0una nota de premsa que “l’Ajuntament del Reus treballa des del compromís per oferir una programació cultural de qualitat durant tot l’any, adaptada a les circumstàncies. En aquest sentit, com no podia ser d’altra manera, enguany tornem a fer de Reus el punt de trobada del Circ a Catalunya, bolcant-nos en la celebració del 25è aniversari del Trapezi”. D’altra banda, les jornades professionals repetiran el format híbrid de l’any passat amb xerrades presencials que es podran seguir presencial i virtualment.

Foto: Una imatge del projecte ‘Després de tot’, de la companyia PSiRC.