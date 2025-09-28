DIARI DEL CIRC

PER MARCEL BARRERA

  • Diari del Circ
    • 28 de setembre de 2025
    Circ tradicional
    0 comentaris

    Mor una trapezista durant una funció en un circ d’Alemanya

    Tragèdia al circ. Una trapezista va morir ahir dissabte en un accident que es va produir durant una actuació del circ Paul Busch a la ciutat de Bautzen (Saxònia, Alemanya), segons  informa la premsa alemanya citant fonts de la policia. L’artista va caure del seu trapezi des d’uns cinc metres d’altura i va morir al mateix lloc de l’accident, segons va explicar el portaveu de la policia Stefan Heiduck. Encara no ha s’ha pogut proporcionar cap informació sobre l’edat ni la nacionalitat de les víctimes.

    S’ha establert una línia directa de suport psicològic per als testimonis presencials de l’accident, molts d’ells nens

    Pel que sembla, la trapezista va perdre l’equilibri durant la funció de la tarda i va caure al buit. Els aproximadament 100 espectadors de l’actuació, inclosos molts nens, van presnciar la tragèdia.  S’ha establert una línia directa de suport per als testimonis presencials de l’accident.

    La policia ha demanat a la gent que en cas de necessitat es posi en contacte amb el centre de control regional de Hoyerswerda per poder proporcionar atenció psicològica. Experts especialment formats de l’equip d’intervenció en crisi podrien ajudar a processar esdeveniments traumàtics i donar suport als testimonis presencials. Perquè especialment amb els nens, l’ajuda és important abans que es desenvolupi un trauma.

