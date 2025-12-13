Tot a punt per l’estrena avui del circ amb animals a València

Finalment, sembla que hi haurà circ amb animals a València després d’onze anys de prohibicions i denegacions. Després de dos ajornaments l’empresari Eduardo Belltall té tots els permisos per presentar cavalls, camells, toros, oques i búfals, entre d’altres animals domèstics, i està pendent dels jutjats per poder presentar o no les serps.
Es preveu la presència de grups animalistes, els quals defensen la prohibició de l’espectacle. Si no hi ha més sorpreses, la primera funció començarà a les 17:00 i en seguirà un altre a les 19.30.
L’espectacle comptarà amb el número de foc de Fakir Kirman, entre d’altres atraccions, i es presentarà en una carpa blanca instal·lada a l’avinguda Llevant de València.
