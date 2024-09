El Festival Internacional de Pallassos de Cornellà-Memorial Charlie Rivel ha anuncia una part de la seva programació, que inclou les actuacions de Tortell Poltrona, Leo Bassi, El Gran Dimitri, Cristi Garbo i els pallassos tradicionals Los Rivelinos (foto d’obertura), entre moltes d’altres propostes. El festival, que compleix 40 anys, arrencarà el 19 d’octubre i es perllongarà fins al 26 d’octubre.

S’instal·larà una carpa al centre de la ciutat i s’organitzarà una gala solidària en benefici de Big Smiles, associació de pallassos dedicada al suport emocional a pacients i famílies a l’Índia.

En aquesta 20a edició es podran veure 70 espectacles als carrers, parcs, teatres, escoles bressol, residències de Cornellà. El cartell del festival ha estat creat per l’il·lustrador de Cornellà, José Antonio Roda (www.joseantonioroda.com), amb una llarga trajectòria en l’àmbit de la publicitat, la il·lustració i el branding. Ha treballat per a Google, el diari The Guardian i i la revista Forbes, entre molts d’altres.