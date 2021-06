Torna el circ internacional a Girona

Setmana gran. El festival internacional de circ Elefant d’Or torna a la ciutat de Girona, que es convertirá a partir d’avui i fins dilluns en la capital mundial el circ, amb 8.000 entrades venudes i molts francesos a les graderies. El festival arriba amb quatre mesos de retard —es va ajornar al febrer per la pandèmia— però com sempre aterra amb un programa internacional d’alta qualitat, amb molts números que han triomfat en prestigiosos circs (Knie, Krone …) o s’han vist en edicions anteriors del festival (Matute, Golden Dream o Aleksandr Batuev). Algunes atraccions també han guanyat prestigiosos festivals de circ. Per exemple, l’impressionant número d’equilibris de la parella txeca Stauberti, premiat el 2018 al Festival Internacional de Circ de Montecarlo i un dels plats forts de la desena edició de festival de Girona.

Tot i la millora sanitària, el festival seguirà marcat per la pandèmia de la covid. No hi haurà el tradicional descans, el públic estarà separat per seients lliures, la mascareta serà obligatòria, hi haurà limitació d’aforament al 50% i a més, per primera vegada, el festival deixa la càlida carpa de circ i es trasllada al pavelló d’esports de Fontajau, on Circus Arts Foundation —organitzador del festival— ja celebra des de fa anys el circ de nadal. Per primera vegada des de la seva creació el 2012, els números no seran inèdits a Europa.

El que es manté és l’estructura de festival i els premis. Hi haurà onze funcions, cinc de l’espectacle blau (dijous i dissabte) i cinc de l’espectacle vermell (divendres i diumenge). L’última funció serà el dilluns 28 i es reserva per a la gala d’or, amb l’actuació dels números finalistes i el lliurament dels guardons dalinians.

Girona manté el seu caràcter internacional mentre altres importants esdeveniments com Trapezi han renunciat a la programació internacional per la covid-19

En total, competiran 18 atraccions, que estaran protagonitzades per un total de 49 artistes de 15 països. Precisament la participació d’artistes estrangers i els corresponents visats ha estat una de les grans dificultats d’aquesta edició de festival. Per al seu director, Genís Matabosch, la “naturalesa de festival és internacional; això ha estat el gran repte d’aquest any “. I és que Girona manté el seu caràcter internacional mentre altres festivals de circ com la fira Trapezi de Reus han renunciat a la programació internacional per la covid-19 i alguns altres com la fira de circ de la Bisbal d’Empordà han descartat la presència internacional per donar suport a les companyies catalanes i estatals en aquest moment de crisi per la pandèmia.

Entre les companyies que trepitjaran la pista de circ destaquen la troupe hongaresa Kevin Richter (Bàscula), l’artista rus Aleksandr Batuev (contorsionisme), la parella espanyola Golden Dream (teles aèries), la xinesa Thu Hien (funambulisme) i el còmic portuguès César dies, qui protagonitza una divertida versió de My way de Frank Sinatra.

Circus Arts Foundation, que ha anunciat que aquesta edició és un homenatge als festivals que han hagut de suspendre per la pandèmia, ha aconseguit mantenir la seva activitat en aquests mesos difícils. El passat mes de desembre va celebrar amb moltes restriccions una nova edició del Gran Circ de Nadal i a més va inaugurar a Besalú (Girona) el museu Circusland, per on han passat ja unes 5.000 persones.

Les entrades per al festival costen entre 11 i 95 euros. Tot i el canvi de dates, el ritme de venda d’entrades és bo i a dos dies de l’estrena ja s’han venut 8.000 entrades. Com a prolegomen al festival, aquesta setmana alguns artistes han actuat als carrers històriques de Girona. Tot està a punt, doncs, per a cinc dies de grans emocions i números espectaculars.