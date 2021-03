Sant Esteve de Palautordera, seu de la primera trobada de carpes de circ

L’Associació d’Espais de Circ de Creació (AECC) impulsa la primera edició del Festival Universos Ambulants que celebrarà del 25 al 28 de març de 2021 a Sant Esteve de Palautordera, seu del Circ Cric. Universos Ambulants presenta la primera trobada de carpes i espais escènics en una primera edició que pretén ser l’inici d’un festival itinerant que realitzarà futures edicions en altres territoris de l’Estat.

El festival, en aquesta primera edició s’ubicarà en diverses places i espais de la vila de Sant Esteve de Palautordera, a la falda del Parc Natural del Montseny. El festival tindrà diferents UNIVERSOS AMBULANTS. Concretament, s’instal·laran 3 carpes de circ (Cric Cric, Domo Kikolas, Carpa La Caputxeta) i dues instal·lacions a cel obert, (Teatro sobre Ruedas i Circ Bover). D’aquesta manera l’Associació compartirà amb la població les seves produccions artístiques en les seves diferents estructures itinerants que convertiran Sant Esteve en un espectacle viu durant 3 dies.

Dins d’aquests universos es podrà gaudir d’una selecció d’espectacles com Allegro Vivace de Tortell Poltrona & Cia, RockCirk de Rolabola (Andalusia), Calor de Jean Philippe Kikolas (Castella i Lleó), Circ a la Fresca de Circ Bover (Illes Baleraes), Punch de Fer Catastrofer (Argentina), Ambicions de Marta Sitjà, Hnos Saquetti d’ Asaco Producciones (Extremadura), Naguis & Bobas de Circ Los (Brasil / Catalunya).

La programació s’ampliarà amb dos Cabarets, la tarda de divendres 26 i dissabte 27, dirigits per Brunette Bros. i en el qual participaran artistes com els del Col·lectiu Nilak, Cia. Barré (Euskadi), Ricky el Professor de tennis (Astúries), Mama Calypso, La Churry, entre d’altres.

Tres concerts amenitzaran la trobada d’aquestes companyies amb esperit nòmada i itinerant.

A causa de la situació epidemiològica, els aforaments de les carpes es veuran reduïts, per això tots els espectacles realitzaran diversos passis. Per assistir a les funcions serà necessari la compra prèvia d’entrades, així com l’ús de mascareta, es seguiran rigorosament els protocols de seguretat per a una experiència segura i amb tranquil·litat.

L’AECC, Associació d’Espais de Circ de Creació, d’àmbit peninsular, és un col·lectiu d’empreses del sector de les arts dedicades al circ. Es tracta d’una iniciativa organitzada pels socis de l’associació amb la voluntat de promoure un punt de trobada entre els creadors de circ i el seu públic, poder seguir construint comunitat i reivindicar la seguretat i essencialitat de la cultura. En aquest sentit. Els seus socis tenen en comú l’interès per un circ de qualitat, de recerca i creació de nous llenguatges, a més els uneix que tots posseeixen diferents estructures d’arquitectura efímera tant itinerants com estables, on es desenvolupen i produeixen espectacles, formació i/o esdeveniments escènics .