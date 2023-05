Comunicat oficial:

És el nostre moment d’acomiadar-nos com a intèrprets a l’escenari i aventurar-nos al món com a productors.

Ha estat una decisió dura, sobretot després de 15 anys de donar la volta al món als escenaris. La nostra trajectòria ens ha ensenyat a valorar i respectar el públic, i ens ha deixat créixer com a artistes i persones.

Mai ens hem considerat els millors, ni els més ràpids, ni els més guapos, però sempre ens hem esforçat per millorar i aprendre, i això ens ha permès aconseguir molts somnis i satisfaccions.

Entre els grans mèrits que vull destacar; la nostra participació a America’s Got Talent (amb més de 50 milions de visualitzacions), la nostra exposició davant la reialesa britànica a la “Royal Variety Performance”, podent realitzar el nostre art en espais tan prestigiosos com l’Òpera de Sydney, Madison Square Garden a Nova York, Las Vegas, i fins i tot fent un anunci de XXXLUTZ a Alemanya.

Moltes persones han format part d’aquest camí, ajudant-nos i recolzant-nos, i vull donar-los les gràcies a tots i especialment als meus pares que han lluitat molt per nosaltres per aconseguir els nostres objectius, Sr. Antonio Randols que sense la seva paciència i ajuda no haguéssim pogut avançar tècnicament, i el nostre agent Adans Peres, que ha estat la peça clau del trampolí de la nostra trajectòria.

Seguirem en l’espectacle, però aquesta vegada darrere les cortines, demostrant que si t’envoltes de les persones adequades i treballes de manera persistent, qualsevol pot aconseguir els seus somnis.