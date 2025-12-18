Premis Zirkólika 2025: Persistir i persistir

Persistir, persistir i persistir. Aquesta va ser la idea força que va sobrevolar la 16a edició dels Premis de Circ de Catalunya. Els primers en llençar el missatge van ser els membres de la companyia Bragadabra, guanyadors del premi a la millor companyia emergent. La idea es va repetir al llarg de tota la nit. Blaï Mateu Trias va captivar amb el seu diàleg amb el públic. Marilén Ribot (premi al millor espectacle) va parlar de resiliència,
Alexander Duran va explicar que seguirá amb més força després que els Mossos li trenquessin el braç en una manifestació. La companyia La Tete va explicar tots els monos de treball que s’han de posar per tirar endavant el seu projecte. En un dels moments més emotius de la nit, el pallasso Marcel Gros (premi a la trajectòria), va acabar el seu parlament amb un crit: “Que la màgia del circ no acabi mai”.
Els premis Zirkòlika, que l’any passat no es van poder fer per les retallades, es tornen a fer gràcies a la persistencia del seu director, Vicent Llorca. El circ aguanta la precarietat i es torna a reivindicar en una Nit de Circ que es va celebrar al Circ Històric Raluy, en una gala rodona presentada amb molta gràcia per la compañía Seon.
El solo de dansa-circ Carena, de la funambulista La Córcoles (Millor espectacle de Circ de Carrer); l’espectacle de roda cyr, ganivets, vidre i faquirisme Cuirassa Oberta, de la trapezista Marilén Ribot (Millor espectacle de Circ de Sala); la música, circ i teatre físic de l’oníric Winter, de My!Laika (Millor espectacle de Circ de Carpa) i el clown gestual de Forat, de Dudu Arnalot (Millor espectacle de Pallassos) són els quatre millors espectacles de circ del 2025 distingits amb els XVI Premis Zirkólika de Circ de Catalunya.
Els guardons, atorgats per un jurat extern a l’organització integrat per 37 professionals, també han premiat el duo acrobàtic Cia. Bragacadavra (Millor artista o companyia emergent) pel joc d’equilibri Caiguda lliure per a persones amb vertigen; el quadre rus Temps de vol, de Duet Duot (Millor número de circ); la carpa itinerant Nilak (Premi Especial) que porta les arts escèniques contemporànies a comarques sense teatres i l’historiador i periodista Ramon Bech (Millor Iniciativa per a la Projecció del Circ i la Formació) per preservar i difondre la memòria circense.
A més, els professionals i aficionats al circ han participat en el Premi de Votació Popular, que ha recaigut en l’espectacle Vell Circ Madonna, de Cia. La Tête, que homenatja el circ ambulant. La producció ha rebut 119 vots, un 13% del total (la convocatòria ha rebut 970 vots). A poca distància han quedat Corcs, de la Cia. MuTa, amb 93 vots; Xpectro, de Zen del Sur, amb 77 vots; i Caiguda lliure per a persones amb vertigen, de la Cia. Bragacadavra, amb 76 vots.
La gala Nit de Circ
Els premis s’han atorgat en el transcurs de la gala Nit de Circ celebrada aquest dimecres 17 de desembre a la carpa del Circ Històric Raluy, instal·lada al Moll de la Fusta del Port Vell de Barcelona. L’espectacle, retransmès per una vintena de canals de la Xarxa de Comunicació Local i La Xarxa+, ha comptat amb la direcció artística de Martí Torras Mayneris i Piti Español. Com és habitual, s’hi ha pogut veure una variada selecció de números de circ a càrrec d’artistes catalans i internacionals, alguns dels quals han estat premiats en edicions anteriors dels premis.
Presentada pel Duo Seon, format per Andreu Casadellà i Daniel Esteban, que han ofert diversos esquetxos d’acrobàcia, clown i trapezi Washington de la creació Infinit (Premi Zirkólika 2021 al Millor espectacle de Circ de Sala), l’espectacle ha permès gaudir del clown de la companyia Moi Jordana Circ (Premi Zirkólika de Votació Popular 2023 amb El Taller de Malabars. L’Espectacle), l’excentricisme de Blai Mateu, les cintes aèries de Julia Sobakar i Nikol Taranenko, els malabars de Davel Puente i el correllums immersiu de Bàcum. L’Always Drinking Marching Band hi ha posat la música en directe.
També era prevista l’actuació d’Alexandre Duran Davins, especialista en pal xinès, però la seva participació es va haver d’anul·lar per la fractura múltiple al colze a causa d’una porra antidisturbis a la manifestació a Barcelona en contra de l’ocupació a Palestina. L’artista ha protagonitzat un dels moments més àlgids de la gala en alçar el braç enguixat i adreçar aquestes paraules: “Jo, en canvi, tinc un màstil, però no l’utilitzo per trencar ossos. El faig servir per pujar, enlairar-me, lliscar i caure. Investigar, buscar i perdre’m. Agafar idees, empènyer il·lusions i traccionar somnis. I l’utilitzaré per trencar realitats, dogmes i estructures.”
Precisament, la Nit de Circ ha denunciat l’existència dels conflictes bèl·lics arreu del món i les seves dures conseqüències, entre les quals l’exili forçat de la població. També dels artistes. Les acròbates d’Ucraïna residents a Catalunya Julia Sobakar i Nikol Taranenko han exemplificat amb la seva presència aquesta realitat. Alhora, la gala ha reivindicat el paper artístic (no polític) del circ i la necessitat de disposar d’un espai de circ permanent a Catalunya per l’exhibició.
A més, abans de la gala s’han organitzat activitats i actuacions a l’exterior de la carpa, com ara els malabars modulars de l’associació CircA (Premi Zirkólika 2023 al Circ Social) i l’espectacle Carena de La Córcoles, nominat i finalment premiat en la categoria de Carrer.
MOTIVACIONS DEL JURAT EN L’ATORGAMENT DELS PREMIS
MILLOR ESPECTACLE DE CIRC DE CARRER — Carena | La Córcoles
Per convertir una disciplina poc habitual en una peça valenta, poètica i d’una força visual colpidora. Per l’elegància, el risc i la tendresa amb què dialoga amb el públic, i per oferir un circ de carrer contemporani, accessible i profundament cuidat.
MILLOR ESPECTACLE DE CIRC DE SALA — Cuirassa Oberta | Cia. Marilén Ribot
Per la valentia d’afrontar en solitari una peça autoreferencial que fusiona cos, text i tècnica amb una sensibilitat única. Per una estètica pròpia, arriscada i intimista, i per la versatilitat d’una creadora inquieta que porta el circ a territoris dramatúrgics renovadors.
MILLOR ESPECTACLE DE CIRC DE CARPA — Winter | My!Laika
Per la seva aposta contracultural, per un univers singular i fosc que sorprèn i fascina. Per la creativitat desbordant, l’humor intel·ligent i una tècnica impecable que converteixen l’obra en una experiència potent, original i plenament concebuda per a la carpa.
MILLOR ESPECTACLE DE PALLASSES O PALLASSOS — Forat | Dudu Arnalot
Per la frescor i bellesa d’un univers propi, per una investigació escènica subtil al voltant dels “forats” i per una connexió amb el públic que neix de la senzillesa i la precisió. Un treball delicat, original i digne de la trajectòria d’un gran pallasso.
MILLOR ARTISTA O COMPANYIA EMERGENT — Caiguda lliure per a persones amb vertigen | Cia. Bragacadavra
Per l’audàcia d’una primera obra que combina risc, dinamisme i una mirada dramatúrgica pròpia. Per situar el treball físic al servei del relat i mostrar un talent jove amb projecció, versatilitat i una veu creativa que mereix ser reconeguda.
MILLOR NÚMERO DE CIRC — Duet Duot | Temps de vol
Per un virtuosisme tècnic excepcional i una investigació pròpia dins una disciplina exigent. Per una execució brillant, plena de precisió i complicitat, que eleva el quadre a una peça d’elegància, intensitat i absoluta qualitat artística.
MILLOR INICIATIVA PER A LA PROJECCIÓ DEL CIRC I LA FORMACIÓ — Ramon Bech Batlle
Per una trajectòria indispensable en la recerca, divulgació i preservació del circ. Per dècades dedicades a documentar-ne la memòria, donar veu als artistes i enriquir el patrimoni històric. Un treball rigorós i generós que ha esdevingut referent del sector.
PREMI ESPECIAL — Nilak
Per fer arribar el circ allà on no hi ha teatres, construint un projecte democràtic i comunitari. Per dinamitzar el territori, acollir artistes i generar espais culturals vius. Un model únic que combina qualitat, compromís social i un profund esperit de servei.
PREMI A LA TRAJECTÒRIA — Marcel Gros
Per una vida dedicada a l’art del clown amb coherència, poesia i veritat. Per mantenir-se a l’escenari amb una sensibilitat inesgotable, inspirant generacions i deixant una empremta inesborrable. Un homenatge just a un creador essencial del nostre circ.
PROJECTE DE CIRC SOCIAL — TusíKcirc
Per democratitzar l’accés a la cultura i convertir el circ en eina educativa i comunitària. Per crear espais inclusius que transformen vides, connecten generacions i donen oportunitats reals. Un projecte arrelat al territori, valent, necessari i profundament humà.
PREMI DE VOTACIÓ POPULAR
Vell Circ Madonna | Cia. La Tête
Un circ diminut dins una maleta es desplega en una carpa íntima que reivindica el clown en català. Màgia, acrobàcia i humor d’arrel tradicional conviuen en un espectacle artesanal que celebra la memòria del circ ambulant i la seva fragilitat encantadora.
Composició del jurat
Un jurat convocat especialment per cada edició dels premis i extern a l’organització decideix els nominats i els guardonats de les diferents categories. Està format pels directors artístics dels principals festivals de circ així com pels coordinadors d’equipaments de circ, periodistes i artistes premiats en les darreres edicions. També compta amb un jurat especialitzat en circ social. Aquest any en formen part un total de 37 professionals.
Alba Sarraute, directora artística de Fira Trapezi; Iolanda Delgado, directora artística de la Fira de circ al carrer de La Bisbal d’Empordà; Anna Giribet, directora artística de FiraTàrrega; Marcel Barrera, periodista i crític de circ; Cristina Cazorla, directora artística del Festival Circorts; Montse Trias, directora artística del Festival Internacional de Pallasses; Jordi Juanet ‘Boni’, director artístic del Festival Internacional de Pallassos de Cornellà; Anna Bosch, gerent de La Central del Circ; Mireia Llunell, directora de L’Estruch; Tià Jordà, director artístic del Festival Circaire; Carlos Such, director artístic de FIRCO; Eva Luna, directora artística de Riesgo; Aleix Gómez, artista-presentador al Circ Històric Raluy; Moi Jordana, artista (Moi Jordana Cia. de circ); Pau Palaus, artista (Cia. Pau Palaus); Juan Carlos Panduro, artista solista; Maria Palma, artista (Cia. Maria Palma); Adrià Montaña, artista (Cia. Psirc) i Anna Alavedra, presidenta de l’Associació de Professionals de Circ de Catalunya (APCC).
Pel que fa al Jurat del Premi de reconeixement al Projecte de Circ Social, el conformen Antonio Alcántara, educador social i activista veïnal, professor a la Facultat d’Educació i membre de l’Ateneu Popular 9Barris i de la Perifèrica; Pol Vives, formador de circ a Kanaya Circ, Premi Zirkólika 2020 de Circ Social; Jordi Màs, artista, formador de circ i activista social, Premi Zirkólika 2021 de Circ Social; Lola Renau, filòsofa, editora i creadora del projecte Art Social – Neret i de l’editorial Neret Edicions; Anna Belén Fernández, mestra, filòloga, professora de Serveis Socioculturals i a la Comunitat, membre de la CASC-CAT (Coordinadora per l’Animació Sociocultural de Catalunya); Pablo Cebreiro, formador de circ amb malabars modulars CircA, Premi Zirkólika 2023 de Circ Social; Toni Borrell, politòleg i treballador social, membre de la junta directiva d’Òmnium Cultural i amb un ampli recorregut en diferents moviments i organitzacions socials de defensa dels drets humans i Xavier Franch, educador social, animador sociocultural, president de la CASC-CAT, col·legiat al CEESC (Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya) i ex-director del centre cívic El Coll – la Bruguera.
Finalment, l’Associació de Professionals de Circ de Catalunya (APCC) conforma amb els membres de la seva Junta el Jurat del Premi a la Millor Iniciativa per a la Projecció i la Formació.
Premis Zirkólika de Circ de Catalunya
Creats el 2010, els Premis Zirkólika de Circ de Catalunya volen donar suport a la creació i el reconeixement de les companyies de circ catalanes. En tota la història dels guardons s’han premiat 78 espectacles i 15 iniciatives per la projecció del circ i la formació.
En la seva setzena edició han comptat amb onze categories, set de les quals amb nominació. En total s’han nominat 33 propostes seleccionades entre 201 candidatures presentades per 101 companyies i projectes de circ. Zirkólika, organitzadora dels premis, manifesta en paraules del seu director i coordinador dels Premis, Vicent Llorca: “El talent, la creativitat i el gran nombre de creacions i propostes de circ necessiten de més espais i circuits d’exhibició per tenir més visibilitat i poder guanyar nous públics.”
La Nit de Circ dels Premis Zirkólika compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i l’INAEM.
Recupereu la Nit de Circ
La Nit de Circ s’ha pogut seguir en directe a través de les televisions de la Xarxa de Comunicació Local i la plataforma La Xarxa+, que ha retransmès íntegrament les actuacions de la gala i el lliurament dels premis. L’emissió es pot recuperar al seu web.
