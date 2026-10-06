Pepa Plana i Cia. Passabarret dirigiran Fippava, un nou festival de pallassos i pallasses a Valls

Neix a Valls un nou festival. Es farà entre els dies 5 i 8 de novembre i estarà dirigit per Pepa Plana i Cia. Passabarret. En una nota de premsa, el nou festival Fippava (Festival Internacional de Pallasses i Pallassos de Valls) assenyala que neix un “nou projecte cultural dedicat específicament a l’univers del clown i a les diferents formes que ha adoptat aquest llenguatge dins les arts escèniques contemporànies”.
En aquesta primera edició, el cestival acollirà espectacles familiars i per a adults, pallasso gestual, circ contemporani, cabaret, propostes itinerants, activitats participatives i accions adreçades als xiquets i xiquetes. El festival combinarà els escenaris convencionals com la Circoteca, amb places, com la del Pati, els carrers del centre històric o espais com el Teatre Principal i les escoles, amb la voluntat que el clown sigui present arreu de la ciutat.
Leo Bassi, Marcel Gros, Dudu Arnalot, Alba Sarraute, Carlo Mô, la Petita Lu o La Buffa formen part d’una programació que reunirà 12 propostes artístiques i 16 sessions obertes al públic en diferents espais de la ciutat
La primera edició del FIPPAVA reunirà 12 propostes artístiques diferents i 16 sessions o activitats obertes al públic, a les quals s’hi sumaran les accions que el festival realitzarà dijous i divendres al matí a les escoles de Valls. La programació es desplegarà en set espais i emplaçaments de la ciutat: el Teatre Principal, la carpa de circ instal·lada al Pati, La Circoteca, el refugi antiaeri de la plaça del Blat, la plaça Pere Català Roca, l’església de Sant Francesc i diferents carrers del Centre Històric.
Abans que bona part del públic entri als teatres i a les places, el Fippava haurà iniciat ja el seu recorregut per la ciutat. Dijous 5 i divendres 6 al matí, el festival visitarà les escoles de Valls amb intervencions de Martini&Manzani. La primera edició començarà dijous 5 de novembre a les 20 h al Teatre Principal amb Carlo Mô, que presentarà hÔy. En acabar aquesta primera funció, el vestíbul del Teatre Principal acollirà el brindis inaugural del FIPPAVA, que servirà per donar oficialment el tret de sortida a la primera edició del festival.
Una carpa de circ al Pati
Una altra de les imatges destacades del FIPPAVA serà la instal·lació d’una carpa de circ al Pati, que acollirà durant tres dies Companyia La Tête amb l’espectacle Les noces de Títuro. La companyia oferirà quatre representacions repartides entre divendres, dissabte i diumenge. La proposta combina clown, acrobàcia, equilibris i humor a partir d’una mirada crítica i poètica sobre els rols de gènere, el matrimoni i la recerca —o no— de la felicitat.
La presència de la carpa permetrà incorporar, al centre de la ciutat, un dels espais històricament més vinculats a l’imaginari circense i convertirà el Pati en un dels punts d’activitat continuada del festival. La primera representació serà divendres 6 de novembre a les 18.30h, amb noves sessions dissabte a les 19.30 h i diumenge a les 11 i a les 18 h.
La Buffa i les Nits Golfes, per divendres nit
El divendres continuarà a les 20 h al Teatre Principal amb Cia. La Buffa, que presentarà Ni Fú ni Fá. L’espectacle parteix de la relació entre dues germanes i de tot allò que pot sorgir d’aquesta convivència: estima, conflictes, enveges, complicitats, discussions i reconciliacions. Des del clown i el joc amb allò grotesc, la companyia construeix una proposta d’humor amb moments de tendresa i irreverència.
La jornada acabarà a les 23 h a La Circoteca, que durant el festival es convertirà també en l’espai de les Nits Golfes, pensades especialment per al públic adult. La primera jornada estarà protagonitzada per Les Pedettes Varietés amb Les Altres, un cabaret interpretat per tres dones que, després d’anys d’assistir a espectacles que consideren incomprensibles o avorrits, decideixen crear el seu propi espectacle. Un cabaret en què elles són, precisament, “les altres”.
Leo Bassi serà l’encarregat de beneir simbòlicament el naixement del festival a l’església de Sant Francesc
El dissabte 7 de novembre serà la jornada de màxima activitat del festival, amb propostes des del matí fins ben entrada la nit i amb una successió d’espectacles en espais molt diferents. La jornada començarà al refugi antiaeri de la plaça del Blat, un dels espais més singulars del programa. El Circ Cric hi presentarà dues sessions d’Històries de la Petita Lu, a les 11 i a les 13 h.
Històries de la Petita Lu convida els espectadors més petits a entrar en un univers imaginari construït des del clown, el joc i la fantasia. El format de proximitat de la peça permetrà aprofitar especialment les característiques del refugi i oferir una experiència diferent de l’habitual en la programació familiar.
A les 12 h, la programació es traslladarà a la plaça Pere Català Roca, al costat del Museu Casteller, on Alba Sarraute presentarà Lua. La proposta està especialment concebuda per a la primera infància i el públic familiar. A través del cos, el joc, el moviment i l’univers del clown, Lua proposa una experiència poètica i interactiva que convida els infants a entrar en el món d’una pallassa que intenta encendre la seva pròpia llum. La funció serà gratuïta.
Dudu Arnalot i una butxaca amb un forat
Dissabte a les 18 h, el Teatre Principal acollirà Dudu Arnalot amb Forat, una proposta de clown gestual construïda al voltant d’una situació tan quotidiana com absurda: una butxaca amb un forat. Un dels moments més singulars de la primera edició tindrà lloc dissabte a les 21 h a l’església de Sant Francesc, amb Leo Bassi i La Missa Patòlica dels Aneguets. El bufó italià portarà a Valls el seu particular univers patòlic, una cerimònia que juga amb els codis rituals, la iconografia religiosa, la provocació, l’humor i la tradició bufonesca.
Però la presència de Bassi al FIPPAVA tindrà un component afegit creat expressament per a aquesta primera edició: Leo Bassi serà l’encarregat de beneir simbòlicament el naixement del festival, desitjant-li un futur llarg a través de la seva particular litúrgia clownesca. La celebració es farà en un espai poc habitual per a aquest tipus de proposta, l’església de Sant Francesc, fet que reforçarà el caràcter excepcional de l’esdeveniment. L’espectacle serà gratuït, però serà necessari disposar d’entrada o reserva prèvia per poder accedir-hi.
Cabaret fins a la matinada
Després de la proposta de Leo Bassi, el festival tornarà a La Circoteca a les 23 h per celebrar la segona Nit Golfa. Las Glorias Cabareteras presentaran El chou de las Glorias. La proposta està especialment adreçada al públic adult i completa l’agenda de dissabte que mostrarà algunes de les múltiples formes que pot adoptar el clown contemporani: espectacles per a la primera infància, clown visual, circ, bufó i cabaret.
El diumenge 8 de novembre el FIPPAVA tornarà a sortir al carrer. A les 12 h, Martini&Manzani presentaran Pirate Grogshow, un espectacle itinerant que recorrerà el Barri Antic. Els protagonistes són dos pirates que han descobert una nova forma d’obtenir les monedes d’or que necessiten: en lloc de saquejar vaixells, han decidit guanyar-se-les fent riure el públic.
Aquesta proposta permetrà portar el festival directament als carrers i convertir el públic que passegi pel centre en part de l’espectacle. Martini&Manzani tindran, de fet, una presència especial en aquesta primera edició, ja que també seran els encarregats de protagonitzar les accions que el festival realitzarà dijous i divendres a les escoles de Valls.
Diumenge a la tarda, La Circoteca acollirà també Clown en família, conduït per Albert Vinyes. De les 17 a les 19 h, infants i adults podran compartir una experiència basada en el joc, la improvisació i els mecanismes essencials del clown. L’acció parteix de la possibilitat d’equivocar-se, exagerar, jugar amb els rols familiars i descobrir plegats situacions còmiques. Més que contemplar un espectacle, les famílies es convertiran aquí en participants directes del festival.
Marcel Gros tancarà la primera edició
El FIPPAVA arribarà al final diumenge 8 de novembre a les 20 h al Teatre Principal amb Marcel Gros i Senzillament Pallasso!!!. Gros, una de les figures més reconegudes del clown català, tancarà el festival amb una proposta en què el pallasso es presenta en la seva essència: una persona disposada a mirar el món des d’un angle inesperat i transformar objectes, paraules i situacions quotidianes a través de la imaginació. L’espectacle servirà com a cloenda d’una primera edició concebuda per mostrar que sota la paraula “pallasso” conviuen moltes formes diferents d’entendre la comicitat, des de les propostes més íntimes fins al bufó, el circ, el cabaret, el carrer o la creació destinada als infants.
Una de les característiques del FIPPAVA serà precisament la voluntat d’arribar a públics diferents. La programació inclou propostes específiques per a la primera infància, espectacles familiars, creacions per a públic general i activitats destinades expressament als adults. Aquest recorregut permetrà que durant un mateix cap de setmana convisquin el primer contacte d’un infant amb el clown, espectacles de sala, circ en carpa, cabaret nocturn o l’univers bufonesc de Leo Bassi.
El programa incorpora també diferents nivells de preu per facilitar l’accés als espectacles. Hi haurà activitats gratuïtes i entrades d’entre 5 i 12 euros, així com preus reduïts en diverses funcions per als titulars del Carnet Amics dels Teatres.
Les entrades per a la primera edició del FIPPAVA – Festival Internacional de Pallasses i Pallassos de Valls es posaran a la venda a partir del 7 d’octubre. Es podran adquirir a través del web www.fippava.com i també presencialment al Teatre Principal de Valls, al carrer Jaume Huguet, 10. En els espectacles gratuïts que, per les característiques de l’espai, necessitin control d’aforament, com La Missa Patòlica dels Aneguets de Leo Bassi, caldrà disposar igualment de reserva prèvia. El Festival Internacional de Pallasses i Pallassos de Valls és una iniciativa de l’Ajuntament de Valls, amb direcció artística de Pepa Plana i Cia. Passabarret.
A la imatge d’obertura, un moment de la presentació, la setmana passada a Valls. Foto: Vilaniu Comunicació.
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