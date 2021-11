Pallassos Sense Fronteres (PSF) i la UAB porten el circ a les escoles de Barcelona

Pallassos Sense Fronteres (PSF) i la Unitat de Trauma Crisis i Conflictes de Barcelona (UTCCB) de la Facultat de Psicologia de la UAB, tornen a unir esforços i atendran la “salut emocional de la infància vulnerable de tres escoles de la ciutat de Barcelona catalogades com a “centres de màxima complexitat”, segons una nota de premsa de l’entitat.

Amb el suport econòmic de la Fundació Autònoma Solidària de la UAB, les dues entitats duran a terme un projecte basat en la combinació de dues teràpies. Per una banda, els psicòlegs de la UTCCB duran a terme sessions psico-educatives dirigides a mestres i famílies, amb l’objectiu de proporcionar-los eines i recursos que els facilitin l’acompanyament emocional dels infants. Per altra banda, els artistes de PSF oferiran un espectacle de pallassos i circ per a tot el centre.

El projecte s’inicia aquest mes de novembre i la primera intervenció es farà a l’escola Eduard Marquina, situada al barri del Besòs-Maresme. Primer es duran a terme les sessions psico-educatives amb mestres i famílies. Finalment, el dia 19 de novembre, el pati de l’escola acollirà l’espectacle de Pallassos Sense Fronteres a càrrec de la companyia Pessic de Circ. En els mesos posteriors, es durà a terme el mateix format d’activitats a l’escola Concepción Arenal, també situada al barri del Besòs-Maresme i l’escola La Pau, al barri de La Verneda. En total es preveu atendre prop d’un miler de nens i nenes de 3 a 11 anys.

Amb el suport del Pla de Barris de l’Ajuntament de Barcelona s’han escollit aquests centres de la ciutat pel fet d’estar en barris amb un alt índex de vulnerabilitat i risc d’exclusió social i perquè es considera que és on la crisi de la pandèmia Covid-19 ha causat les conseqüències econòmiques, socials i psicològiques més greus, segons explica Pallassos sense Fronteres.

Les actuacions es faran en tres escoles dels barris Besòs-Maresme i La Verneda

Entre els dies 1 de marc i el 17 d’abril, diverses companyies de Pallassos Sense Fronteres van participar en una gira d’espectacles als patis d’algunes escoles catalogades com de “màxima complexitat” i situades en zones amb un alt index de vulnerabilitat de Barcelona, Madrid, Lleida, Girona, Sabadell, Manresa o Vilafranca del Penedes.

El projecte, batejat amb el nom de “Somriurevirus” va tenir per objectiu principal oferir suport emocional a la infància afectada per la pandèmia i les restriccions. En aquesta gira hi van participar un total de 41 artistes de 21 companyies professionals que van realitzat 45 espectacles.

La campanya va arribar a 18 centres i 4.114 persones, la majoria infants de 3 a 12 anys. Una de les companyies participants va ser Més Tumacat, que segons vaig poder comprivar va transmetre molt bona energia als alumnes de l’escola Collaso i Gil del barri del Raval, a Barcelona. “La feina de suport emocional de Pallassos sense Fronteres és molt important; els nanos necessiten espais on poder cridar i notar una certa normalitat”, van explicar els membres de la companyia Frederic Bachs i Ricard Llatge.

Molt a prop de l’escenari s’ho mirava el cap d’estudis de l’escola, Juanjo Fernández, per a qui el projecte Somriurevirus ha estat un bon bàlsam: “Després del confinament, els alumnes van arribar bastant tocats a nivell emocional; per això intentem que a l’escola s’hi trobin a gust i tinguin una escapatòria. Espectacles com aquest ajuden molt i són un pas més per tornar a la normalitat”.

L’afectació de la covid-19 en la infància

Segons un informe de la Universitat Miguel Hernández d’Alacant, el 85% dels infants i adolescents han patit trastorns psicològics durant la pandèmia i el sentiment de pèrdua d’oportunitats en els joves, tant formatives, com relacionals i de suport, està generant i augmentant els casos d’ansietat. “La pèrdua de rutines i l’estrès psicosocial estan entre els principals factors, segons PSF, que afegeix que s’han observat també situacions de tensió familiar derivades del context, l’abús de les pantalles i el trencament d’expectatives. Amb supervisió per part de l’equip de la UTCCB, en aquest projecte participen 3 estudiants de la Facultat de Psicologia que, en el marc de les pràctiques al SPL (Servei de Psicologia i Logopèdia), aprendran sobre la importància de les sessions psicoeducatives.

Es preveu atendre prop d’un miler de nens i nenes de 3 a 11 anys

No és la primera vegada que la Unitat de Crisis de Barcelona i Pallassos Sense Fronteres treballen conjuntament. L’any 2017 totes dues entitats van iniciar un projecte conjunt a la Vall de la Bekaa (Líban) amb l’objectiu de verificar l’impacte de les actuacions de Pallassos Sense Fronteres en la reducció de la simptomatologia relacionada amb l’estrès posttraumàtic de la infància refugiada de Síria.

La investigació va constatar que les actuacions dels PSF (per si soles i combinades amb la metodologia Teaching Recovery Technics1 utilitzada per la UTCCB) sobre l’estat d’ànim i les disrupcions conductuals dels nens i nenes tenien un efecte molt positiu. Es va comprovar que els infants que havien assistit als espectacles dels pallassos presentaven millores en la quantitat de símptomes relacionats amb l’estrès posttraumàtic. La combinació de les dues teràpies (psicòlegs i pallassos) va donar resultats significativament més positius. Aquest mateix projecte conjunt es farà aviat a Colòmbia.

Image de portada: Alumnes d’una escola de Barcelona durant una actuació de Pallassos sense Fronteres. Foto: Marta López.