La ciutat italiana de Latina es prepara, a partir d’avui i fins el 20 d’octubre, a convertir-se en la capital mundial del circ.
L’International Circus Festival of Italy arriba enguany a la seva 26a edició consolidat com una important cita circense.
Durant cinc dies, la ciutat del reunirà artistes, professionals i aficionats en una celebració que combina “tradició, innovació i aquest any un missatge universal de pau”, segona destacq el festival en els seus comunicats.
El festival, dirigit per Fabio Montico, presenta un programa amb 24 atraccions procedents dels cinc continents i un cartell d’estrelles internacionals.
Entre els grans reclams destaca el debut europeu del duo mexicà Renato i Valentino Fuentes, coneguts a l’Amèrica Llatina com Los Valentinos.
L’escena italiana hi serà present amb talents com Stiv i Roni Bello, formats a l’Acadèmia de Verona i amb experiència al Cirque du Soleil, i amb el número poètic d’Ottaviano Simili, hereu de la tradició clownesca. També hi actuarà Alessio Fochesato amb un número amb lloros i Giulia Giona amb els seus
Una jurat internacional presidida per Liana Orfei valorarà actuacions d’alt nivell com les acrobàcies dels Vardanyan Brothers (Armènia) o la potència de Haley Rose Viloria (Estats Units). Entre els membres del jurat hi ha Louisa Raluy, codirectora del Circ Raluy Legacy.
Cap de setmana
En paral·lel a aquest festival, a Saragossa continua el Festival Internacional de Circo de la capital aragonesa i a Catalunya, Tortell Poltrona presenta Post-Clàssic al festival Temporada Alta i el pallasso Pau Palaus Embolic al festival Escena Poblenou.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!