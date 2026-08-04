Nits de Circ celebra la sisena edició i arriba per primera vegada a Palamós

Les Nits de Circ reforcen la seva gira d’estiu per la Costa Brava amb una important novetat: per primera vegada faran parada a la plaça Sarquella de Palamós. Aquesta nova plaça s’afegeix a les ja consolidades jardins de Besalú i la Ciutadella de Roses (veure imatge d’obertura en una imatge d’arxiu).
La bona resposta del públic ha empès l’organització a ampliar la programació. Amb més del 50% de les entrades ja venudes, s’ha anunciat una nova el 30 d’agost a Palamós. En total, la gira oferirà quinze representacions entre el 12 i el 30 d’agost, amb una capacitat global de 19.500 espectadors.
L’edició d’enguany presenta també un rècord de participació internacional. Un total de 29 artistes procedents de vuit països pujaran a la pista per oferir un espectacle que combina disciplines clàssiques i números de gran exigència tècnica. El repartiment inclou, entre d’altres, les actuacions del pallasso portuguès César Dias, del malabarista xilè Chris Aguirre o dels equilibristes argentins Duo Soma.
Un dels principals reclams serà l’actuació dels Flying Caballero, un dels grups de trapezi volant més prestigiosos del panorama internacional
Un dels principals reclams serà l’actuació dels Flying Caballero, un dels grups de trapezi volant més prestigiosos del panorama internacional. La formació americana arriba després d’haver obtingut el màxim guardó al Festival Internacional de Circ de Montecarlo, gràcies a un número únic en la història d’aquesta disciplina, amb l’execució de tres quàdruples salts mortals.
Més enllà de l’espectacle de pista, la proposta vol convertir la visita al circ en una experiència completa. Cada jornada començarà a les vuit del vespre amb l’obertura de les instal·lacions, que comptarà amb ambientació musical en directe a càrrec de la Paris Circus Orquestra i una oferta gastronòmica formada per quatre foodtrucks. Les funcions començaran a les 21.30 hores, coincidint amb la posta de sol.
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