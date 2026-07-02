Neix Gaudirem, un nou festival de circ internacional impulsat per la família Zavatta-Bogino

Novetat important en el panorama circense. La ciutat de Premià de Mar acull del 3 al 12 de juliol la primera edició del Festival de Circ Gaudirem. Es tracta d’una nova cita internacional impulsada per la família Zavatta-Bogino (Circo Smile) que neix amb la voluntat d’esdevenir un referent del circ.
El festival retrà homenatge a Antoni Gaudí, coincidint amb el centenari de la seva mort, i reunirà sota una carpa instal·lada al carrer Torrent Malet alguns dels millors artistes del panorama internacional, que competiran pel Drac d’Or, un nou guardó que distingirà tant l’excel·lència artística com els valors humans.
La proposta és fruit d’un projecte que la família organitzadora feia anys que somiava. Segons explica Kimberly Zavatta, una de les responsables del festival, la preparació ha estat intensa: “Portem mesos treballant-hi. La idea feia molt temps que existia, però finalment ens vam decidir a fer el pas. Hi ha hagut moltíssima feina tècnica, logística i de coordinació amb artistes d’arreu del món per aconseguir un programa internacional i variat.”
La vinculació amb Antoni Gaudí és un dels trets distintius d’aquesta primera edició. L’origen es troba en una de les darreres produccions del Circo Smile, inspirada en l’arquitecte català, i en la voluntat de la fundadora del festival, Patty Bogino, de retre-li homenatge coincidint amb l’Any Gaudí. “Volíem que tota la identitat del festival estigués relacionada amb Gaudí: la imatge, els trofeus i la filosofia de l’esdeveniment”, explica Kimberly. Per fer-ho possible, l’organització ha comptat amb l’assessorament de la Fundació Antoni Gaudí de Bellinzona i de l’arquitecte José Manuel Almuzara, que han contribuït a traslladar l’univers gaudinià al festival.
L’empremta de Gaudí també serà visible en l’escenografia, els cartells, els vestuaris exposats i alguns números especialment concebuts per dialogar amb l’estètica de l’arquitecte, tot i que el festival manté el seu caràcter de competició internacional de circ.
Es tracta d’una nova cita internacional impulsada per la família Zavatta-Bogino (Circo Smile) que neix amb la voluntat d’esdevenir un referent del circ.
El públic podrà gaudir d’una àmplia varietat de disciplines circenses amb artistes procedents de diversos països. Entre els participants hi haurà la comicitat de Carillon Poetic Clown i Matute, el quadrant rus d’Isabela & Ernesto, els malabars de Dima Bakhtin i Miguel Álvarez, l’espiral aèria de Nox, el mà a mà del Duo Anvi, la suspensió capil·lar d’Alba Domingo, les cintes aèries del Duo Polischuk i els equilibris sobre mans de Trixie Zavatta, que actuarà com a número d’exhibició. Com a presentador hi haurà Globo, que durant algunes temporades va actuar com a pallasso carablanca al Circ Raluy.
Kimberly destaca precisament aquesta diversitat com un dels objectius del festival: “Volíem portar un espectacle internacional i amb molta varietat de disciplines. Ha estat una de les parts més importants del procés de selecció dels artistes.” Una de les singularitats del GaudíRem és el seu format. En lloc de començar directament amb la competició, els artistes actuaran durant diversos dies abans que el jurat valori els seus números.
Segons Kimberly, aquesta decisió respon a la seva experiència com a artista: “Moltes vegades els festivals comencen amb la competició quan els artistes encara estan adaptant-se a l’espai. Nosaltres ho hem volgut fer al revés perquè, quan arribi el jurat, els números estiguin plenament rodats i els participants puguin mostrar la seva millor versió.” La competició tindrà lloc els dies 10 i 11 de juliol, mentre que el lliurament dels Dracs d’Or posarà el punt final al festival el pròxim dissabte dia 10.
Entre els participants hi haurà la comicitat de Carillon Poetic Clown i Matute, el quadrant rus d’Isabela & Ernesto i els malabars de Dima Bakhtin i Miguel Álvarez
El festival també vol convertir-se en una experiència cultural completa. A més de les funcions, el públic trobarà tallers, activitats familiars, espais gastronòmics, trobades amb artistes i diverses exposicions instal·lades al vestíbul de la carpa. Entre aquestes iniciatives hi haurà una mostra de maquetes creada per Carillon, una exposició artística del presentador Globo, vestuaris confeccionats pels mateixos artistes i espais dedicats a altres facetes creatives dels participants. “La idea és demostrar que els artistes no només ho són damunt l’escenari, sinó també fora d’ell”, explica Kimberly.
El festival incorpora també una dimensió solidària. Una part dels beneficis es destinarà a l’ONG Still I Rise, dedicada a garantir l’accés a l’educació d’infants refugiats en situació de vulnerabilitat. Amb aquesta primera edició, el GaudíRem aspira a consolidar-se com una nova cita de referència dins el calendari circense, combinant competició internacional, innovació artística, homenatge al llegat de Gaudí i compromís social.
La família Zavatta-Bogino confia que la ubicació de Premià de Mar, ben connectada amb Barcelona i amb la resta de la comarca del Maresme, permeti atraure públic d’arreu del territori i convertir el municipi en la capital del circ durant deu dies.
A la imatge d’obertura, Patty Bogino ahir a Premià de Mar. Foto: Circo Smile.
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