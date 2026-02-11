Mor l’elefant Bara en un refugi a Espanya. Hi ha animals que formen part de la història del circ. Aquest és el cas de Bara, un icònic elefant del circ alemany Krone que durant anys va actuar a la pista al costat de Jana Manda, la directora del circ. La companyia va anunciar la mort sobtada en un refugi a Espanya d’un animal artista que qualifica d’”extraordinari”.
Pepa Plana, vuit funcions a Barcelona. La pallassa Pepa Plana arrenca avui, dimecres dia 11 de febrer a les 19:30, una gira per vuit centres cívics de la ciutat de Barcelona amb Veus que no veus, un espectacle en clau femenina de les entrades més clàssiques dels pallassos de pista. La gira, que Plana realitza al costat de Clara del Ruste, s’emmarca dins el circuit Barcelona Districte Cultural. Les actuacions comencen avui a les 19:30 al Centre Cívic Parc Sandaru i s’acabaran el 20 de març el Centre Cívic Cotxeres Borrell.
Manuel González, nou president de la UPAAC. L’empresari Manuel González, director de Productores de Sonrisas i dels espectacles de Circlassica, ha estat elegit nou president de la Unión de Profesionales y Amigos de las Artes Circenses (UPAAC) en substitució de José Palacio. La nova junta estarà formada també per William Giribaldi, del Circ Històric Raluy (vicepresident primer), Ramon Sacristán (vicepresident segon), Fernando Mardones (secretari general), Mariano Trigo (tresorer). Els vocals de la junta seran Iván Bermejo, Cristina Santolaria y Graziela Galán.
