L’11a edició del Festival Internacional del Circ Elefant d’Or se celebrarà a la ciutat de Girona del 2 al 7 de març de 2023, segons ha avançat avui l’organització en una roda de premsa. La Gran Carpa del Camp de Mart de la Devesa acollirà 76 artistes i presentarà 24 atraccions inèdites a Europa.

El certamen preveu batre el rècord de països participants. Artistes de 17 nacionalitats competiran per aconseguir un dels premis del festival, considerat un dels grans esdeveniments circenses al món. En el programa parcial presentat aquest matí no hi figura cap artista procedent de Rússia, un dels països amb més participació al llarg de la història del festival però actualment absent de moltes propostes culturals a causa de la invasió a Ucraïna. .

Entre les 24 atraccions mai vistes a Europa occidental que es presentaran. el festival destaca dos grups d’acròbates aeris procedents d’Amèrica llatina. Es tracta, per una banda, dels set trapezistes volants mexicans de Flying Caballero, una de les poques formacions en incloure en el seu repertori el quàdruple salt mortal.

D’una altra banda, també destaca el quartet colombià The Flyers Valencia (veure imatge d’obertura) amb l’arriscada proposta de la doble roda de la mort. Al seu costat s’hi mostraran diferents disciplines circenses: comicitat, malabars, acrobàcia al terra (mà a mà, icaris, barra russa), equilibris (patinatge acrobàtic, corró, funambulisme) i d’altres modalitats d’acrobàcia aèria. En total es faran 16 representacions amb un aforament per funció de 2.414 butaques i preus que van dels 11 als 90 euros. Quan encara falten cinc mesos per al festival, ja s’han venut més de 13.000 entrades.