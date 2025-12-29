Els circs de Nadal impulsats pels ajuntaments han proliferats els últims anys. Alguns com el de L’Hospitalet s’han consolidat. Avui se n’estrena un de nou a Mataró amb bastants al·licients. S’hi veurà el retrobament de la parella de pallassos Sabanni i Pau Sarraute i es farà en una carpa de la família Raluy.
El nou projecte arrencarà a les 18:00 i es perllongarà fins al 4 de gener a la Plaça de la Música, al Nou Parc Central de Mataró. Sabanni i Sarraute seran els conductors del circ, que compta també amb les actuacions de Juan Carlos Panduro (verticals i contorsions), Ariadna Gilabert (aeris), David Candelich (equilibris) i Jordi Mas i Quique Maltas (malabars). Les sessions es faran a les 18 h els dies 29 i 30 de desembre i el 2, 3 i 4 de gener, mentre que el 31 de desembre i l’1 de gener es faran a les 12 h. L’entrada costa 7 €.
