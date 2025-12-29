DIARI DEL CIRC

PER MARCEL BARRERA

  • Espectacles
  • Companyies
  • Nou Circ
  • Circ tradicional
  • Festivals
  • Circ Social
  • Circ i política
  • Llibres i cinema
  • Professionals
  • Obituaris
  • On anar
  • Diari del Circ
    • 29 de desembre de 2025
    On anar, pallassos
    0 comentaris

    Mataró obre el seu primer Circ de Nadal en una carpa i amb Pau Sarraute i Sabanni

    Els circs de Nadal impulsats pels ajuntaments han proliferats els últims anys. Alguns com el de L’Hospitalet s’han consolidat. Avui se n’estrena un de nou a Mataró amb bastants al·licients. S’hi veurà el retrobament de la parella de pallassos Sabanni i Pau Sarraute i es farà en una carpa de la família Raluy.

    S’hi veurà el retrobament de la parella de pallassos Sabanni i Pau Sarraute i es farà en una carpa de la família Raluy.

    El nou projecte arrencarà a les 18:00 i es perllongarà fins al 4 de gener a la Plaça de la Música, al Nou Parc Central de MataróSabanni i Sarraute seran els conductors del circ, que compta també amb les actuacions de Juan Carlos Panduro (verticals i  contorsions), Ariadna Gilabert (aeris), David Candelich (equilibris) i Jordi Mas i Quique Maltas (malabars). Les sessions es faran a les 18 h els dies 29 i 30 de desembre i el 2, 3 i 4 de gener, mentre que el 31 de desembre i l’1 de gener es faran a les 12 h. L’entrada costa 7 €.

    Avui neix el nou circ català Charlie Rivel
    23.04.2015 | 8.33
    A General
    Dos anys sense Carlos Raluy
    20.11.2021 | 9.53
    A Circ Històric Raluy, Circ tradicional, Companyies, Obituaris
    Jordi Juanet ‘Boni’, un adéu entre aplaudiments, llàgrimes i tocs de bateria
    11.02.2024 | 8.00
    A Companyies, Professionals

    Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!

    Deixa un comentari

    L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.