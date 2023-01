Els tràmits que han de fer els circs per instal·lar-se en una ciutat acostumen a ser tortuosos. Permisos a Via Pública, pagar taxes, dipositar fiances, certificar la seguretat, condicions draconianes per petites companyies… I tot això per molts pocs dies d’actuació.

D’aquestes dificultats per instal·lar carpes se’n va parlar molt l’any 2007, quan el Circ Cric va aturar de sobte la seva gira i va denunciar les traves que posaven molts ajuntaments per poder actuar a les ciutats. Arran d’aquest conflicte, la Generalitat va crear un protocol per simplificar els tràmits i evitar el laberint burocràtic amb què es trobaven molts artistes. Tot i que la situació ha millorat, encara es viuen moltes escenes rocambolesques.

D’aquesta problemàtica dels circs amb els ajuntaments, ara la companyia Los Galindos en fa una paròdia que es titula ‘Dramen Pantomímic Circus’. Només una formació veterana i amb esperit lliure i despert com Los Galindos podia atrevir-se i tenir la bona pensada que aquest conflicte podia desenvolupar-se com un espectacle.

L’argument és el dia a dia d’un circ qualsevol. Una companyia de set artistes i músics ho té tot a punt per actuar, però un torracollons inspector de l’ajuntament (Marcel Escolano) només hi troba problemes. L’inspector va aturant l’espectacle i amenaçant la companyia i la Dolors (Bet Garrell) de “precintar el circu”: que no té el certificat de responsabilitat civil, que falta aquest paper, que falta no sé què. Excuses, excuses i excuses. Normativa, normativa i normativa.

Mentre el senyor inspector s’encaparra en trobar problemes, els artistes se’n riuen a la seva cara i intenten seguir amb un assaig. Hi actuen Lotta y Stina (Lotta Paavilainen i Stina Kopra), una parella d’equilibristes finlandeses de llarga trajectòria internacional, que presenta vàries figures sobre el rola-bola. La jove Berta Escolano, de la família de Los Galindos, puja al trapezi balanç per presentar un número molt intens, amb bon ritme i, com tot l’espectacle, a tocar dels espectadors.

Una altra de les grans sorpreses és Lucia Brusadin, una acròbata argentina que sobre la petita pista de la iurta presenta un deliciós i sinuós número d’equilibrisme i acrodansa. Ho fa vestida amb una camisa de seda blanca que pren vida gràcies als moviments i a la gràcia de l’artista.

L’espectacle és poesia servida amb tendresa escènica i bona música. Laia Tatjé al piano i Magda Peralta al clarinet toquen amb alegria i desimboltura molts i variats registres. Inclús una de les peces està tocada enmig d’equilibris i acrobàcies i amb la Magda i el seu clarinet cap per avall. El remolí aeri de Bet Garrell i el seu mà a mà amb Marcel Escolano són alguns dels altres moments destacats.

Estèticament tot quadra dins de la petita carpa, des del mirall fins a una làmpada que podria estar penjada en un menjador de fa 100 anys. És un espectacle majúscul en un lloc diminut, la iurta de fusta i lona estrenada fa més de 10 anys. A l’espectacle potser li falta una escena que remati la història de l’inspector, i també algun tècnic de so que faci la funció més fàcil per a la companyia.

Després de dos espectacles més abstractes, ‘Maiurta’ i ‘Udul‘, les últims propostes de Los Galindos aposten més per l’humor i els temes socials. El genial ‘Mort de Riure’ (MDR) aborda l’arbitrarietat de la justícia, un espectacle estrenat casualitat o no poc després de la sentència pel referèndum d’independència de l’1-0.

Ara, amb aquest ‘Dramen Pantomímic Circus’ la companyia aborda les dificultat de la cultura per arribar a les ciutats i la quantitat de normatives. La nova producció, creada els dos últims mesos a la Roca Umbert de Granollers, entronca amb altres espectacles de Los Galindos que s’endinsen en els artistes de circ, com ‘Josep i Maria’ (2005) o ‘Ursula i Dimitri’ (2008).

La nova producció s’ha estrenat al Passatge Insòlit d’Hivern, a la Torre Balldovina de Santa Coloma de Gramenet, i es pot veure només fins aquest dimecres dia 4 de gener, tot i que esperem que el projecte pugui tenir continuïtat. Val molt la pena.