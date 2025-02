L’Estruch de Sabadell comença a instal·lar una nova carpa dos anys després de retirar l’antiga

Sense categoria

Bona notícia per al circ. La fàbrica de creació L’Estruch de Sabadell ha iniciat els treballs d’instal·lació d’una nova carpa després que l’any 2022 va haver de retirar l’antiga per problemes de seguretat. La nova carpa, de 28 metres de diàmetre i 11,5 metres d’alçada, se sustenta en unes torres de 14,5 metres d’alçada i quan estigui enllestida tindrà capacitat per a 350 persones, segons informa l’Ajuntament de Sabadell.

La Vela, que va començar a Vilanova, és un centre públic de residència i creació per a artistes i companyies de circ. Quan es va presentar per primera vegada a L’Estruch també es va presentar com un espai d’exhibició. La renovació inclou millores en la infraestructura, però també en l’adequació del paviment, la climatització i la graderia.