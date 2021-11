Les memòries felices de Consuelo Reyes

Com altres grans artistes (Pinito del Oro o Grock) l’antipodista andalusa Consuelo Reyes (Còrdova, 1961) ha escrit una autobiografia que ha publicat Javier Sáinz i Circus Arts Foundation amb el títol Reina del antipodismo.

El llibre demostra la seva passió pel treball, l’autosuperació i també una vida intensa al costat de la seva família i molt especialment del seu pare, l’equilibrista Tito Reyes; i el seu marit, l’artista Paolo Bogino, a qui va conèixer l’any 1983 durant una gira per Dinamarca amb el circ Benneweis i amb qui ha tingut tres fills, els dos més grans (Selyna i Danyel) ja dedicats al circ. I no és estrany que hagin pres lliurement aquest camí, perquè de les memòries se’n desprèn l’estima de Reyes cap a aquest art, distanciant-se així d’altres artistes els quals, tot i arribar a la fama, no han volgut que els seus fills, per la duresa de la professió, es dediquessin a l’art de la pista.

Reyes ens roba el cor quan ens explica que aquells peus prodigiosos que veiem a les pistes fent malabars, van començar a caminar al llegendari Circo Atlas

Amb un estil planer i també amb el bon humor que caracteritza el seu caràcter, Reyes ens roba el cor quan ens explica que aquells peus prodigiosos que veiem a les pistes fent malabars, van començar a caminar al llegendari Circo Atlas dels Hermanos Tonetti. També relata els primers anys fins que va debutar a Copenhaguen l’any 1977, i deixa anar algunes atzagaiades que demostren que és una dona amb idees pròpies. Per exemple, el seu escepticisme cap a la classe política en general, la temença al plagi per part d’altres artistes de circ i també que està bé que el circ es fusioni amb altres arts però que hi ha “barreges impossibles”.

El llibre està farcit d’anècdotes, com la trobada amb Rogelio Rivel al circ Hagenbeck o la trinca que es va fer a Budapest per una temporada i que li ha durat 46 anys. Sense aquella mítica que sempre envolta els aeris, i en una disciplina més minoritària com l’antipodisme, Reyes ha sabut convertir-se en una de les grans estrelles internacionals, i aquest llibre ajudarà a entendre la seva exitosa carrera.

Al final del llibre es publica una interessant genealogia que, si es complementa amb la lectura de les memòries, ens pot donar una idea completa dels protagonistes del circ espanyol al segle XX; i també del que ha suposat la unió de Consuelo i Paolo per al circ europeu. A diferència d’altres memòries, aquestes ens ensenyen la part més bonica del circ, la de l’èxit, els bons contractes i també llargues temporades en els millors circs i varietés europeus (Krone, Roncalli, Alexis Gruss, Roncalli o Bouglione). No són en absolut unes memòries roses, però sí unes memòries felices, molt felices.

Edició: Circus Arts Foundation

Col·lecció: Javier Sáinz Moreno

Preu: 25 €

Pàgines: 248

Any d’edició: Juny 2020