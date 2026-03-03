L’equilibrista Dmitry Lazarte, els trapezis volants Maluenda i el duet Smuglyanka guanyen els Elefants d’Or 2026

La 14a edició del Festival Internacional del Circ Elefant d’Or ha tornat a convertir Girona en epicentre mundial de les arts de la pista. Durant cinc dies, la gran carpa instal·lada al Camp de Mart ha acollit 75 artistes de 16 països, repartits en 24 atraccions i dues gales –Blava i Vermella– que han sumat 14 representacions i més de 29.000 espectadors. La Gala Or, celebrada aquest 2 de març, ha revelat un palmarès que confirma la vitalitat i la diversitat del circ contemporani.
L’Elefant d’Or ha distingit tres propostes d’altíssim nivell tècnic i impacte escènic. El jove argentí Dmitry Lazarte, de només 18 anys, ha redefinit el rola-Rola amb una combinació explosiva de gimnàstica artística, potència i sang freda. Els xilens The Flying Maluenda’s han enlluernat amb els seus dobles trapezis volants en creu, encadenant salts triples i quàdruples amb una sincronització mil·limètrica. I el duet rus Smuglyanka, a la corda aèria, ha captivat amb una proposta d’elegància i dramatúrgia depurada que també ha estat reconeguda amb el Premi de la Imatge.
Els Elefants de Plata han estat per a la Troupe Tengri (Mongòlia), el Duo AnVi (Ucraïna), amb un adagio acrobàtic de complicitat exquisida; i el Duo Love (Vietnam), que ha aportat una refinada peça de cintes aèries en el marc del 70è aniversari del circ vietnamita.
Pel que fa als Elefants de Bronze, el jurat ha premiat el Duo Vibraz (Brasil) pel seu mà a mà contemporani; Du Non (Vietnam), quartet aeri que integra el barret cònic tradicional en una coreografia arriscada; i el Duo In Flow (Rússia), amb un màstil aeri de gran intensitat física i estètica actual.
Entre els premis especials, el Premi del Públic ha estat per als ASE Brothers (Etiòpia) amb els seus jocs icaris plens d’energia, mentre que el Premi de la Crítica ha reconegut l’argentí Moroco per una comicitat gestual, poètica i profundament humana. El Premi Especial Natalia Jigalova ha distingit Woman Warrior (Vietnam).
El director del festival, Genís Matabosch, ha subratllat que aquesta edició “confirma Girona com un gran aparador internacional i un espai per descobrir talent emergent i entendre cap on evolucionen les tendències del circ actual”. Un any més, l’Elefant d’Or reparteix guardons i assenyala el futur de la pista.
