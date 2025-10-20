L’Associació de Professionals de Circ de Catalunya (APCC) i La Central del Circ han denunciat publicament aquesta tarda l’agressió policial patida per l’artista Alexandre Duran Davins, membre de l’associació i usuari actiu de la fàbrica de creació de l’Ajuntament de Barcelona.
Segons un comunicat, el passat 15 d’octubre, durant una manifestació pacífica en rebuig al genocidi d’Israel a Palestina, els “Mossos d’Esquadra van carregar sense previ avís contra el grup on es trobava l’artista”. En el transcurs de l’actuació policial, Alexandre Duran va ser colpejat fins al punt de patir la fractura d’un avantbraç, explica el mateix comunicat. A conseqüència d’aquesta lesió, l’artista haurà d’estar-se almenys cinc setmanes amb el braç immobilitzat abans de poder iniciar la rehabilitació. Aquest fet l’impedeix treballar i “pot comportar seqüeles físiques i emocionals”, subratllen l’APCC i La Central del Circ.
El comunicat reclama que s'”investigui amb profunditat el que ha succeït i que s’assumeixin responsabilitats
Des de l’APCC i La Central del Circ expressen la “solidaritat amb Alexandre Duran i la consternació davant aquest cas de violència policial” i reclamen que s'”investigui amb profunditat el que ha succeït, que s’assumeixin les responsabilitats corresponents i que es garanteixi el dret fonamental a manifestar-se pacíficament sense por a represàlies”.
Segons ha explicat ell mateix, Alexandre Duran participava tranquil·lament a la manifestació, lluny de qualsevol focus de tensió, quan diverses furgonetes antidisturbis van encerclar el grup i van iniciar una “càrrega violenta sense avís previ”. En intentar ajudar una persona que havia caigut a terra, els agents li van barrar el pas i el van agredir fins a trencar-li l’os.
Actualment, l’artista es troba en procés de recuperació física i emocional. També ha contactat amb Irídia – Centre per la Defensa dels Drets Humans, entitat especialitzada en la defensa dels drets civils i polítics, per rebre assessorament i suport jurídic. Des de l’APCC i La Central del Circ reiteren el “compromís amb la defensa dels drets humans, la llibertat d’expressió i el dret a manifestar-se sense violència”.
