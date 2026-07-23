DIARI DEL CIRC

PER MARCEL BARRERA

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    • 23 de juliol de 2026
    Circ i política, Professionals
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    L’APCC desmenteix que l’espai de circ vagi a la Zona Franca

    L’Associació de Professionals de Circ de Catalunya (APCC) ha desmentit que la Zona Franca sigui el lloc triat per a la ubicació d’un circ estable a Barcelona, tal i com s’ha publicat aquest matí, i que les converses mantingudes amb l’Ajuntament de Barcelona per tirar endavant el projecte són encara molt preliminars i plantegen models molt diferents.

    L’APCC reconeix que s’ha parlat de la Zona Franca com un possible enclavament, però sempre amb una carpa provisional o mòbil, en cap cas estable. L’APCC, que ha elaborat un pla de viabilitat presentat a les administracions, ha explicat que s’han estudiat diverses ubicacions però que el principal escull és que «no hi espais» a la ciutat per al projecte.

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