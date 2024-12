L’Associació de Professionals del Circ de Catalunya (APCC) s’ha ofert a fer de mitjancera entre l’organització dels premis Zirkòlika i la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu que l’any que ve es pugui celebrar la trobada anual del sector del circ. En un escrit de resposta a un article d’aquest bloc, la presidenta de l’APCC, Anna Alavedra, expressa la disposició de l’associació a “treballar” al costat de Zirkòlika i anuncia per al mes de gener una reunió amb l’organització per parlar-ne. “Pensem -escriu Alavedra- que la Nit de Circ és una cita ineludible pel sector i esperem que l’any vinent brilli més que mai”.

Aquesta és la primera vegada que una junta de l’APCC surt en defensa dels premis de circ, que aquest any no se celebraran després de 14 anys per les retallades de la Generalitat. És una bona notícia que l’actual junta de l’APCC intenti salvar uns premis que anteriors juntes havien vist amb poc entusiasme. Ara ja depèn de la voluntat de Zirkòlika, que encara no ha dit res de la cancel·lació, i de la Generalitat. A continuació, reprodueixo íntegrament les puntualitzacions d’Anna Alavedra.

Des del moment en què el director de la Nit de Circ ens va telefonar per notificar-nos que aquest any no hi hauria la Festa, vam tenir reunió de junta en què de manera unànime es va acordar recolzar la celebració. També vam tenir reunió amb l’administració exclusivament per parlar del tema i per saber els motius de la reducció de l’ajut. Vàrem notificar-ho al director amb ànims de què no es deixés de celebrar aquest any, però la resposta va ser que era impossible perquè havia renunciat a l’ajut pel fet d’obtenir menys diners dels que s’esperava (per cert, diners que s’han perdut, ja que no es poden recol·locar en un altre projecte). A partir d’aquí li vam proposar de fer d’interlocutors entre l’organització de la Nit de Circ i l’administració per tal que l’any vinent es pogués celebrar. I que ens té a disposició per treballar junts. Per això ja hem acordat reunir-nos amb ell al gener. Perquè pensem que és una cita ineludible pel sector i esperem que l’any vinent la Nit del Circ brilli més que mai.