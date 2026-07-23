La Zona Franca i La Sagrera, possibles espais per a un circ estable a Barcelona

L’Associació de Professionals de Circ (APCC) i l’Ajuntament de Barcelona han celebrat reunions els últims mesos per abordar la creació d’un espai estable de circ a la ciutat de Barcelona. Durant les trobades, les dues parts estan d’acord en crear aquest nou projecte a la Zona Franca. Aquesta ubicació seria la primera fase d’un projecte que en un futur més llunyà es podria instal·lar a La Sagrera.
Aquestes concrecions les va realitzar Eva Amigó, membre de la junta de l’APCC, durant una taula rodona que es va celebrar dissabte passat en el marc de la 31a Fira de Circ de Carrer de La Bisbal d’Empordà. Amigó, que va definir les converses com a “complicades i complexes”, va explicar que en aquestes reunions s’està abordant el model de governança d’aquest espai de circ i també com hauria de ser la convocatòria per a triar el millor projecte arquitectònic. Precisament la gestió de l’espai, si públic o privat, és una de les patates calentes del projecte.
Els passos per crear un circ estable es remonten al primer pla integral de circ, l’any 2007. Després hi ha hagut moltes reunions i iniciatives però mai s’han concretat en res. Quan Jaume Collboni era regidor de Cultura al govern d’Ada Colau es va arribar a elaborar un document que plantejava invertir 800.000 euros per a la compra d’una carpa i 600.000 euros anuals per al funcionamiento del nou espai.
Si es vol concretar el projecte en aquest mandat caldrà anar una mica ràpid, ja que només falten 9 mesos per a unes eleccions municipals que renovaran tot el cartipàs.
A la foto d’obertura, una imatge aèria de la Zona Franca: Creative Commons.
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