La vida és circ a La Bisbal d’Empordà

A Tortosa canten Lo riu és vida i a La Bisbal d’Empordà diuen La vida és circ. Unes vulgars agulles d’estendre, al costat de la paraula circ, són la imatge triada per la 31a edició de la Fira, que se celebra del 17 al 19 de juliol. Amb aquesta imatge gràfica del dissenyador Juan Antonio Álvarez s’ha volgut reivindicar el circ com l’art més proper a la vida quotidiana.
D’aquesta presència del circ en el nostre dia a dia n’és un exemple la fotògrafa polonesa Agata Serafin, que divendres va inaugurar l’exposició Dones de Circ a la Galeria Limon Estudio de la capital del Baix Empordà. «Fa dos anys, el circ em va salvar d’una depressió», explicava l’artista resident a Palafrugell durant la presentació de la mostra. Des de de llavors ha dedicat la seva vida artística al circ i d’aquest dos anys fotografiant espectacles sorgeixen les 24 fotos d’artistes de carrer, circ contemporani i circ tradicional que ara exposa. A més, també ha creat ceràmiques inspirades en aquest art.
La nova aposta per les estrenes augmenta l’interès per la Fira
Amb aquesta nova exposició, la creadora vol mostrar «la força de les dones de circ i alhora la fragilitat dels seus cossos, els efectes de la maternitat o com perden una part de la seva força amb la menopausa». El circ va ser un bàlsam per a Serafin des que va entrar a la carpa del Circ Històric Raluy, alguns membres del qual van assistir a la inauguració de la mostra. Durant la presentació, Serafin va elogiar al paper de Rosa Raluy per la seva contribució a la paritat de dones i homes en els programes de circ.
Els qui volien veure l’espectacle d’obertura de la Fira van haver d’anar corrents des del carrer Raval on es feia la mostra fins a una esplanada al costat del camp de futbol. Allà, amb la calor encara amenaçant, va començar a les 20.05 un espectacle protagonitzat per The Wise Fools, tres dones nascudes també en dos extrems de l’hemisferi: Finlàndia i Sud-àfrica. En el seu cas, el circ ha servit perquè es produís una trobada gairebé impossible, tant, que fins i tot es destaca amb un mapa a la pàgina web de la companyia. L’espectacle, amb un gran ritme acrobàtic dalt d’un trapezi triple i la corda volant, va ser un excel·lent tret de sortida a tres dies de fira.
El trio The Wise Fools va donar un excel·lent tret de sortida a tres intensos dies
Des de Sevilla va venir Adrian Diaz, un crack del parkour, per explicar-nos que el circ acaba d’entrar a la seva vida després d’alguns anys fent competicions. La companyia Escombro va presentar al passeig un molt interessant espectacle, titulat Memoria de Pez, que recorda els seus avis pescadors. Van demostrar que es pot ser molt original amb els objectes. Des de darrera la graderia van llançar un diàbolo que va passar per sobre els espectadors i va aterrar sobre una canya de pescar.
Qui es va treure de les butxaques centenars de culleres semblants a la que es veu a la portada del programa d’aquest any va ser el mag Txema Muñoz, que en la seva primera actuació a la Fira va presentar Gota i va enlluernar amb els seus jocs de mans i la seva màgia còmica. Va fer girar una moneda sobre una altra, va treure uns llumins de dins un encenedor i ens va fer passar una meravellosa estona a la plaça Benet Mercader. Més malament ho va passar Jordi Serra, de la companyia Voël, a qui se’l va veure molt atordit durant l’estrena al parc 8 de març del seu nou espectacle If. Al final de la funció, a dos quarts de set de la tarda, es va adreçar al públic per explicar que una part del número del quadrant aeri no es va fer perquè, va dir literalment, s’estava «morint» a causa de la calor extrema. Avui, la companyia torna a actuar una hora més tard (19.00) amb el sol una mica més baix.
El mag Txema Muñoz va actuar per primera vegada a la Fira i va enlluernar amb els seus jocs de mans
L’estrena que ho va petar va ser l’espectacle de gran format Coraje, de la companyia Pakipaya. Es tracta d’un divertidíssim western circense que parodia el rodatge a Oklahoma, als Estats Units, d’una pel·lícula de baix pressupost sobre l’atracament a un banc. Cal destacar la cohesió del muntatge, el to feminista -es van escoltar proclames com «visca la menstruació!» i «ens salvaran les dones!»- i el paper esplèndid dels quatre protagonistes, especialment el de Noemí Díaz.
A pocs metres de la plaça Carreras Dagas, on van triomfar els Pakipaya, ja es preparaven noves actuacions. La franja de 17:00 hores a 21.00 va ser un no parar. Catorze espectacles en total, molts simultàniament. Tots els escenaris estaven plens de gent en un ambient tranquil i expectant. Entre el públic, joves que comparaven aquesta Fira amb altres mostres de circ i en destacaven el bon nivell i una parella de l’Hospitalet que des que van descobrir el circ de La Bisbal venen cada estiu amb la seva autocaravana.
Les companyies Pakipaya i Duo Laos van estrenar amb gran èxit els seus nous espectacles ‘Coraje’ i ‘Espai Vital’
A dos quarts de nou del vespre encara faltava un plat fort. Duo Laos va recordar-nos una altra vegada que la vida és circ. Mercedes Martín i Pablo Raffo van estrenar a la plaça Major (veure imatge d’obertura) el seu nou espectacle Espai Vital, que ens parla del que implica pels infants formar part d’una família de circ i per uns pares treballar i alhora cuidar dels fills mentre van de gira. Sobre una pista giratòria, la parella escoltava a través d’una veu en off les vicissituds que han viscut al llarg d’aquests anys i ho intercalaven amb les seves espectaculars figures de mà a mà que sempre ens deixen sense alè. Un molt recomanable espectacle que segur tindrà molts bolos i que acaba amb un exercici de gran dificultat que recorda el circ clàssic: l’equilibri sobre una cadira. Al final de la funció, abraçades entre la companyia i agraïments a l’organització de la Fira.
La Fira s’acaba avui. Per la Bisbal d’Empordà hauran passat durant tres dies 46 companyies i s’hauran vist 50 espectacles, 11 dels quals han estat estrenes. Aquesta nova aposta per les estrenes és una important novetat que dona més valor i augmenta l’interès per una fira ja molt ben integrada a la ciutat i que compta amb un exèrcit de persones voluntàries que han convertit el circ en una part essencial de la seva vida quotidiana
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