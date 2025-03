La pallassa Pepa Plana i la nova companyia Eunoia Kolektiva estrenaran a Trapezi

La Fira Internacional de Circ de Catalunya Trapezi celebrarà a Reus la seva 29a edició del 14 al 18 de maig. La programació, avançada aquesta setmana, comptarà amb les companyies Cie Bêtes de Foire amb el seu espectacle Décrochez-moi-ça, Cirque Pardi amb la proposta Low Cost Paradise i Les Filles du Rard Palle amb l’espectacle La Rueda Giratoria. La nova edició de la fira, que durarà cinc dies, comptarà amb les actuacions de les companyies espanyoles Nueveuno amb Todo lo posible, Puntocero amb Mahmut i Xampatito amb l’estrena de Compaña.

També hi haurà companyies catalanes. Destaca l’estrena de Tenet, a càrrec del nou col·lectiu de portés acrobàtics Eunoia Kolektiva, que portarà l’espectacle inaugural a la cèntrica plaça Mercadal. Per la seva banda, la pallassa Pepa Plana serà un altre dels plats forts amb l’estrena al Teatre Fortuny del nou espectacle A cada pas. Es tracta d’una creació sense text en què l’artista vallenca encarna a Winnie, la protagonista de l’obra Els dies feliços de Samuel Beckett.

Cie Bêtes de Foire, Cirque Pardi i Nueveuno seran algunes de les companyies que actuaran a Reus

L’edició d’enguany ha volgut donar veu a la conciliació i la maternitat, programant espectacles com Vida Tarodial de Roserai Circ, que aborda la maternitat i les dificultats que afronten les mares artistes per equilibrar la seva vida personal i professional. La fira, dirigida per Alba Sarraute i Cristina Cazorla, subratlla en una nota de premsa que “per primera vegada la programació ha assolit un equilibri de gènere, amb 49 dones i 45 homes entre els artistes participants”. La programació artística completa del Festival Trapezi 2025 es presentarà en roda de premsa el pròxim 1 d’abril.