Cop als premis de circ Zirkòlika. La Generalitat ha retallat el pressupost i l’organització ha decidit anul·lar la convocatòria per aquest any. Per primera vegada en 15 anys, doncs, no hi haurà la tradicional trobada ni es lliuraran uns premis que van néixer per cohesionar el sector i que cada any rebien al voltant d’un centenar de candidatures.

Zirkòlika no ha fet oficial la decisió, però a través de les xarxes socials es poden llegir alguns comentaris sobre la cancel·lació, que s’atribueix a motius “institucionals i polítics”.

La Generalitat aprova un pla de 2 milions d’euros per impulsar el circ però retalla els premis de circ i els deixa morir amb la connivència de l’APCC

És una llàstima i una contradicció colossal que pocs mesos després de la presentació d’un Pla d’Impuls al Circ, amb una inversió de més de 2’1 milions d’euros i pactat entre la Generalitat i l’Associació de Professional de Circ (APCC), algunes iniciatives que han treballat per a la difusió de moltes companyies es morin en l’oblit. Aquí no hi ha un impuls, hi ha una empenta escales avall. Alguna cosa falla als comandaments culturals de la Generalitat i a les associacions que diuen representar al circ.