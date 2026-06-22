La Fira del Circ de la Bisbal aposta en la seva nova etapa per les estrenes i les companyies emergents

La programació de la 31 Fira de Circ al Carrer de la Bisbal d’Empordà, que se celebrarà del 17 al 19 de juliol, ja s’ha presentat oficialment. Hi actuaran, entre d’altres, Duo Laos (mà a mà), Anna Confetti (pallassa), Cia Voël (aeris), Mighty Jambo (acrobàcies), La Churry (pallassa), Pakipaya (aeris), Circ Pànic (equilibris) i Xampatito Pato (malabars).
Segons una nota de premsa de la fira, enguany es “referma la seva aposta per la creació contemporània, les estrenes i el suport als processos artístics emergents”. Després d’una edició especial marcada l’any passat per la celebració dels 30 anys de trajectòria, la fira “enceta una nova etapa amb una programació que inclou més de 50 espectacles a càrrec de 46 companyies i artistes, consolidant-se com una de les principals cites del circ contemporani a Catalunya”.
Un dels elements més destacats d’aquesta edició és la presència d’onze estrenes i tres projectes en procés de creació, una xifra que com remarca l’organització és “excepcional” i “reforça el paper de la Fira no només com a espai d’exhibició, sinó també com a plataforma de suport a la creació artística”. En aquest sentit, el festival continua apostant per acompanyar companyies emergents i projectes en desenvolupament, facilitant espais de residència, experimentació i contacte directe amb el públic.
La programació manté l’equilibri entre el circ contemporani, els espectacles familiars i les propostes de carrer, amb disciplines tan diverses com els aeris, els malabars, el trapezi, l’acrobàcia, el clown, el diàbolo, la dansa o el parkour. Precisament, aquesta última disciplina s’incorpora enguany com una de les novetats destacades amb la participació d’Adrián Díaz, campió estatal de parkour.
Hi actuaran, entre d’altres, Duo Laos, Anna Confetti, Cia Voël, Mighty Jambo, La Churry i Pakipaya
La fira també reforça la seva aposta pel talent de proximitat, amb presència de companyies catalanes i projectes vinculats al territori. En aquest sentit, hi tindran un paper rellevant l’Escola de Circ de la Bisbal, que viu un “moment de creixement i consolidació”, així com diverses propostes vinculades al Col·lectiu de Circ de Girona i a creadors locals.
Els espectacles es repartiran en diversos espais de la ciutat, entre els quals la plaça Major, la plaça del Castell, el Passeig Marimon Asprer, el Terracotta Museu, les Escoles Velles, la plaça de la Sardana o l’esplanada del Camp de Futbol Pere Plaja, recuperada enguany com a escenari de la Fira.
La inauguració anirà a càrrec de la companyia The Wise Fools amb l’espectacle Trashpeze, mentre que la cloenda serà protagonitzada per Hippana Maleta, companyia que va guanyar fa uns anys el premi de circ del TAC de Valladolid. Paral·lelament, es mantindran propostes ja consolidades com el Fira Bar, els tallers de circ per a tots els públics, la producció pròpia de cabaret i el Premi del Públic Lola Casademont.
La inauguració anirà a càrrec de la companyia The Wise Fools amb l’espectacle Trashpeze
La Fira subratlla que garanteix l’accessibilitat i la inclusió amb espais reservats per a persones amb mobilitat reduïda, espectacles amb llengua de signes i activitats adreçades a col·lectius diversos, entre les quals destaca la tradicional actuació a la Residència Geriàtrica Municipal Zoilo Feliu.
La 31a Fira de Circ al Carrer compta amb un pressupost de 174.000 euros (del qual vora el 30% prové de l’Ajuntament) i manté la voluntat de “consolidar la Bisbal d’Empordà com un dels principals referents del circ de carrer del país, combinant qualitat artística, proximitat, innovació i vocació popular”. L’acte de presentació es va fer fa unes setmanes amb la participació de l’organització; l’alcalde Òscar Aparicio; la regidora de Cultura, Eva Rovira; i la diputada d’Educació i Joventut de la Diputació de Girona, Monica Alcalà. Com a cloenda, va incloure un tastet de Transhumància Artificial, de la companyia A foc lent, una de les onze estrenes que formaran part de la programació d’enguany.
A la imatge d’obertura, el malabarista Luichi. Foto: Fira de Circ al Carrer de la Bisbal d’Empordà.
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