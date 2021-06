La Fira de Circ de la Bisbal d’Empordà estrenarà la seva primera producció

Més pressupost, forta aposta per les companyies catalanes, algunes estrenes destacades i la primera producció de circ de la fira. Moltes novetats, doncs, en la 26a edició de la Fira de Circ a la Bisbal d’Empordà, que se celebrarà del 16 al 18 de juliol i servirà per “donar suport al sector, molt tocat per la crisi econòmica derivada de la pandèmia de COVID-19”, segons expliquen els organitzadors.

Una quarantena d’espectacles i una trentena de companyies (la majoria, catalanes) configuren la programació. Pallassos, acrobàcies, malabars, trapezi, aeris, equilibrisme, diàbolos, malabars, màstil, perxa xinesa gestual o bàscula són algunes de les disciplines circenses que conformen la programació d’enguany. Noms com Circ Pistolet, Leandre Clown, En Diciembre, Fusión Callejera, Kolektivo Konica, Cia. Du’k’to (que estrenarà en primícia l’espectacle ‘Lume’), Cia. Alta Gama, Cia. Voletemps, Los Galindos o Duo Laos, posen de manifest la voluntat de potenciar el circ que es fa al territori: propostes d’un “gran nivell artístic i per a tots els públics”, segons destaca el festival a través d’una nota de premsa.

Una aposta per la paritat, pels valors socials i per captar nous públics.

De manera conscient, enguany l’organització ha buscat la paritat a l’hora de programar les diverses propostes artístiques: un bon exemple d’aquesta tendència és Ino Kollektif, companyia formada únicament per dones. Alhora també s’ha procurat programar espectacles que transmetin valors socials, destaca l’organitació. En aquesta línia, per posar alguns exemple, la Cia. Alta Gama, amb l’espectacle ‘Mentir lo mínimo’, amb l’autoanomenat circ minimalista fa una reflexió sobre la importància que dona la societat a l’aparença física; o Eléctrico 28, que amb ‘Full House’ convida a repensar la convivència entre diferents persones.

I és que el programa d’enguany vol incidir en la captació de nous públics i per això. Si propostes d’allò més urbanes com Fusión Callejera volen servir per captar el públic més juvenil, la programació manté l’habitual i notable accent contemporani amb espectacles que, a més d’entretenir volen aportar algun missatge. El fet de mantenir part de les retransmissions en línia i en directe dels espectacles també respon a això: que la gent que no pugui assistir a la Fira de Circ al Carrer arran de les limitacions derivades de la pandèmia també pugui gaudir dels espectacles des de casa.

Enguany, a més, cal destacar una novetat: la Fira de Circ al Carrer fa un pas més enllà i estrenarà la seva primera producció, que vol recuperar el format de cabaret. ‘Cabaret a la Bisbal’ serà l’espectacle que culminarà diumenge la 26a edició de la fira amb una mostra de cabaret farcida de disciplines diverses: roda cyr, suspensió capil·lar, malabars, equilibrisme i música, entre d’altres. Dirigida per la pròpia organització de la Fira i l’artista de circ Skate, serà la primera producció pròpia de la Fira de Circ al Carrer. Oferirà setanta magnètics minuts que, amb Marcel Tomàs de mestre de cerimònies, mesclarà el talent artístic d’artistes com José Luis Redondo, Eva Szwarcer, Amanda Wilson o Planeta Trampolí. Tot, amanit amb la música en directe d’un trio capitanejat pels germans bisbalencs, Aleix i Genís Bou.

La Fira de Circ al Carrer tornarà a oferir una programació adaptada a la situació sanitària que es repartirà en tres dies, de divendres a diumenge, a una desena d’espais de la Bisbal d’Empordà amb aforament limitat: la plaça del Castell, Terracotta Museu, plaça Germans Sitjar, Joan de Margarit, Escoles Velles, Mas Clarà, Torre Maria, Biblioteca Lluïsa Duran, Espai Fira (passeig Marimon Asprer) i el Parc 8 de Març. Tal com ja va passar a l’edició passada, les mesures per evitar el risc de propagació de la Covid-19 impliquen que s’hagin de mantenir mesures que assegurin la protecció del públic, artistes i organització, cenyint la fira a diverses pautes i limitacions d’aforament i mobilitat. En aquest sentit, alguns espectacles també seran retransmesos en streaming a través del web i xarxes de la Fira de Circ al Carrer de la Bisbal.

Tal com ja es va fer palès l’any passat, malgrat la situació sanitària i econòmica, la Fira de Circ al Carrer segueix programant i oferint cultura al municipi per tal que, de manera intergeneracional, tothom pugui gaudir de circ. Un any més, la Fira de Circ al Carrer de la Bisbal posa de manifest el seu compromís amb les companyies de circ, el sector cultural i el municipi bisbalenc. Una de les màximes de l’organització de la Fira de Circ al Carrer seguirà essent prioritzar la qualitat d’una programació que sigui constructiva més enllà del criteri estètic, alhora que es garanteixi que sigui satisfactòria per a tots els públics i, també sigui atraient pels artistes.

Cal tenir present que, justament, un dels aspectes més valorats pel públic assistent –segons el darrer estudi encarregat- és la qualitat dels espectacles i de la proposta, amb un 8,98 sobre 10. I és que, malgrat tot, l’edició d’enguany manté intacte l’esperit fundacional del festival: ser una plataforma d’exhibició i difusió de les arts de carrer per tal de fer arribar la cultura a tothom i captar l’atenció de públics diversos.

Una trentena de companyies, una quarantena d’espectacles i un taller de circ

Les Spectacles del 23, Leandre Clown, En Diciembre, Guga&Silvia, Javi Malabares, Little Testa, Cia. Estampades, Cia. La Kanija, Fusión Callejera, Duo Laos, Mr Divinetz, Kolektivo Konica, Cris-is, Cia Du’k’to, Circ Pistolet, Ino Kollektiv, Los Galindos, El que maqueda de teatre, Taller de Circ, Ramiro, Electrico 28, Maite Guevara, Cia. Anna Confetti, Cie. Lazuz, Cia Voletemps, Cia Alta Gama i Los Herrerita. A aquestes companyies cal sumar-hi la sisena d’artistes que participaran a ‘Cabaret a la Bisbal’, la producció pròpia de la Fira de Circ al Carrer de la Bisbal: José Luis Redondo, Eva Szwarcer, Amanda Wilson, Planeta Trampolí, Iñigo, Futbol Free Style i, el mestre de cerimònies, Marcel Tomàs. Són els noms que configuren la programació de la XXVI Fira de Circ al Carrer de la Bisbal, que supera en escreix la trentena. Enguany, en total, seran una quarantena d’espectacles i un taller de circ per a la mainada, de la mà de la Cia. Los Herrerita.

Lluny encara de tornar a ocupar lliurement places i carrers de la Bisbal, tal com ja va passar l’any passat, l’excepcionalitat de la situació actual farà que els espectacles s’ofereixin de manera presencial, en espais amb aforament limitat i amb control d’accés. A més, alguns espectacles podran ser seguits massivament en línia i en directe per xarxes i web de la Fira de Circ al Carrer i per Televisió Costa Brava.

Si l’any passat l’organització va trobar-se prop d’un 10 i un 15 % de les cadires buides per persones que havien reservat entrades i no assistien a la funció (mentre hi havia gent que es quedava sense entrada), enguany s’ha apostat per una fira de pagament. Les entrades s’hauran d’adquirir a través de la plataforma Koobin i es podran trobar tots els enllaços a través del web de la fira i els preus seguiran essent estrictament populars: la majoria valdran 2 euros i alguns, excepcionalment 3 o 5.

Una desena d’escenaris arreu de la Bisbal

Una desena d’escenaris acolliran enguany tota la programació de la 26a edició de la fira bisbalenca. Tal com remarquen les mesures de prevenció establertes per a la prevenció de la Covid-19, cal que siguin espais a l’aire lliure on es pugui controlar l’aforament. En aquest sentit, els espectacles es faran en espais bisbalencs tan diversos com la plaça del Castell, el Terracotta Museu, la plaça Germans Sitjar, l’Escola Joan de Margarit, les Escoles Velles, l’Escola Mas Clarà, els jardins de Torre Maria, els exteriors de la Biblioteca Lluïsa Duran, l’Espai Fira (passeig Marimon Asprer) i el Parc 8 de Març.

Algunes restriccions per la covid-19

I és que els efectes colaterals de la situació sanitària, tal com ja va passar l’any passat, faran que la Fira de Circ al Carrer de la Bisbal d’Empordà no pugui incloure propostes com l’Espai Off d’actuació d’artistes emergents, el Firabar, o el mateix Espai Fira. Aquestes propostes intrínseques al festival, enguany no podran celebrar-se a fi de cenyir-se a als protocols i mesures establertes per a la prevenció de la Covid-19. Fruit de la situació sanitària actual, també s’ha hagut de desestimar la presència d’escoles de circ a la programació de la XXVI Fira de Circ al Carrer de la Bisbal d’Empordà. Si bé l’organització sempre aferma la seva aposta per donar-hi visibilitat, enguany tampoc ha estat possible.

L’espectacle inaugural d’enguany serà ‘La fita’ de la Cie. Les Spectacles del 23: una proposta de carrer farcida d’humor i circ. Quadrant aeri, equilibris impossibles i trapezi magnètic: serà un show per a tota la família. No és casual que la companyia faci 15 anys que actua arreu de les més prestigioses pistes de circ d’Europa: Cirque d’Hiver Bouglione de París, el National State Circus de Budapest o el Circus Krone de Munich, per citar-ne alguns.

Estrena de la primera producció pròpia de la Fira de Circ al Carrer de la Bisbal

La XXVI Fira de Circ al Carrer de la Bisbal d’Empordà oferirà una estrena i una primícia: la primera producció pròpia. La Fira de Circ al Carrer fa un pas més enllà amb una producció de collita pròpia que vol recuperar el format de cabaret. ‘Cabaret a la Bisbal’ serà l’espectacle que culminarà diumenge la 26a edició de la fira el diumenge amb una mostra de cabaret farcit de disciplines diverses: roda cyr, suspensió capil·lar, malabars, equilibrisme i molt més. Amb direcció artística de la organització de la Fira de Circ al Carrer i l’Skate, la primera producció amb el segell de la Fira oferirà setanta magnètics minuts que, amb Marcel Tomàs de mestre de cerimònies, mesclarà el talent artístic d’artistes com José Luis Redondo, Eva Szwarcer, Amanda Wilson o Planeta Trampolí. Per acabar-ho d’adobar hi haurà la col·laboració dels Bou Brothers, un trio format pels germans Aleix i Genís Bou, reconeguts músics bisbalencs que acabaran d’ ambientar el cabaret.

‘Fruit estrany’: la segona residència de la Fira de Circ al Carrer de la Bisbal

La XXVI Fira de Circ al Carrer de la Bisbal d’Empordà inclourà l’estrena de la segona residència que ha acollit: ‘Fruit Estrany’ de la Cia. Estampades. Un espectacle viu, obert i canviant (segons l’estat d’ànim de les artistes) que la companyia forjarà l’espectacle de l’1 al 15 de juliol a la Bisbal d’Empordà. I el presentaran el dissabte de fira: serà un espectacle gestual de 40 minuts, que farà dues funcions durant la tarda de dissabte.

La proposta és una història de supervivència, d’ànimes que es volen sorprendre i superar, així com trencar límits, habitar l’estranyesa i entomar els accidents vitals. La Cia. Estampades planteja seguir ensenyant-los, abraçant-los, bategar-los i continuar. Seguir iniciant nous cicles, cercant nous llenguatges i adoptant noves formes per tornar a començar.

Sinergies amb FiraTàrrega

Amb la refermada voluntat de seguir essent una plataforma d’exhibició i difusió de les arts de carrer per tal de fer arribar la cultura a tothom, la Fira de Circ al Carrer de la Bisbal ha establert sinergies amb FiraTàrrega a través del Circuit Nòmada. A fi de contrarestar la caiguda de contractació artística provocada per la pandèmia de la COVID-19 i per tal de dinamitzar el mercat de les arts de carrer, el Circuit Nòmada vol implicar els agents programadors de Catalunya i de l’Estat espanyol en una xarxa d’exhibició de propostes artístiques seleccionades per la Fira i que seran exhibides en municipis de diferents territoris al llarg de 2021. El projecte del Circuit Nòmada no és únicament una oferta artística sinó que contempla, a més, activitats de dinamització del mercat escènic i estratègies de vinculació amb l’espectador i el territori. Enguany actuen a la Fira de Circ al Carrer a través del circuit nòmada el Kolektivo Konika i Cia. Alta Gama.

Imatge gràfica inspirada en ceràmica de la Bisbal i venda de rajoles

La imatge gràfica de la 26a edició de la Fira de Circ al Carrer de la Bisbal d’Empordà enguany està dissenyada per Ramon Ponsatí. Inspirada en les rajoles de ceràmica tradicional de la Bisbal, combinant elements, la gràfica (n’hi ha tres de diferents) combina la tradició artesanal autòctona amb els elements de circ. A través d’una col·laboració amb la Federació de Comerç de la Bisbal d’Empordà, aquestes imatges tan originals que ha creat Ponsatí podran adquirir-se als establiments associats a l’entitat de comerciants en forma de rajola de ceràmica de la Bisbal. Com ja és habitual també podran comprar-se samarretes amb les gràfiques diverses de la XXVI Fira de Circ al Carrer de la Bisbal. La recaptació que se’n faci també anirà destinada a l’organització de la Fira de Circ al Carrer.

La 26a Fira de Circ al Carrer s’ha presentat aquesta setmana en roda de premsa a les Escoles Velles de la Bisbal, un dels escenaris actuals. L’acte va comptar amb la presència d’Enric Marquès, l’alcalde de la Bisbal; Carles Puig, regidor de Cultura; Albert Piñeira, vicepresident de la Diputació de Girona; i Eva Gasull, portaveu de la Fira de Circ al Carrer. L’acte ha arrencat amb la benvinguda per part de Carles Puig, que ha fet un agraïment a la Fira de Circ al Carrer i n’ha destacat l’altruisme de l’organització. Albert Piñeira, al seu torn, ha fet esment de la «intergeneracionalitat de les arts circense de carrer, la llibertat d’expressió artística que ofereix, la singularitat de la Fira de Circ al Carrer de la Bisbal i l’heterogeneïtat en com combina les diverses disciplines circenses». Finalment, l’alcalde Enric Marquès ha remarcat que «la Fira de Circ al Carrer la Bisbal és un orgull per a la capital de la comarca i un exemple en com el treball conjunt i la suma d’esforços pot consolidar grans projectes».

El pressupost de la Fira de Circ al Carrer i la recaptació econòmica

El pressupost d’enguany s’incrementa un 30%. En aquest sentit, el 40% del pressupost prové de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, mentre que la resta de l’aportació econòmica, a parts iguals, prové de la Diputació de Girona amb (20%) i de la Generalitat de Catalunya (20%). La resta (20%) prové d’ingressos propis: la recaptació que es fa amb entrades, rajoles, samarretes i servei de bar. Cal tenir present que un 60 % del pressupost va destinat a companyies.

A la imatge superior, actuació de Total Circ durant la presentació de la 26a Fira de Circ de La Bisbal a les escoles velles.