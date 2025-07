La Filmoteca de Catalunya presenta aquest estiu un cicle de pel·lícules circenses

Durant tres mesos (juliol, agost i setembre), la Filmoteca de Catalunya presentarà en col·laboració amb el Grec Festival un cicle de pel·lícules al voltant del circ que inclou, entre d’altres, La Strada de Fellini (veure imatge de portada) Circus de Charles Chaplin o Dumbo de Walt Disney. Segons destaca la web de la Filmoteca, el cicle desplega una “programació rica i diversa per a grans i petits i s’apropa a tota mena de mirades i sensibilitats, des del cinema de ficció més clàssic fins al documental més experimental”. Aquest recorregut “deliberadament heterogeni”, destaca l’equipament, posa en relleu la “capacitat del circ per generar imatges poderoses i emocions intenses”

El programa que es desplegarà al llarg de l’estiu inclou, entre d’altres, els títols següents. Altas variedades (Rovira Beleta, 1960), Cotillion (Joseph Cornell, 1938), Die Artisten in der Zirkuskuppel: Ratlos (Alexander Kluge, 1968), Freaks (Tod Browning, 1932), Ki ri ki, acrobates japonais (Segundo de Chomón, 1907), Kings of the sky (Deborah Stratman, 2004), La pivellina (Tizza Covi i Rainer Frimmel, 2010), La Strada (Fellini, 1954), Lola Montes (Max Ophuls, 1955), No elephant in the room (Clara Kleininger, 2022), Notes on the circus (Jonas Mekas, 1966), Parade (Jacques Tati, 1974), Rabbit’s moon (Kenneth Anger, 1972), The Circus (Charles Chaplin, 1928), The Greatest Show on Earth (Cecil B. DeMille, 1952) i Timoteos fabulous ragged circus (Lorena Alejandra Giachino Torréns, 2013).